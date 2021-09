Les Wolves frappent un grand coup à un mois de la reprise : Jarred Vanderbilt et Jordan McLaughlin prolongés, quelle nouvelle incroyable

Le lundi reste toujours le meilleur jour de la semaine et ce ne sont pas les fans des Wolves qui vont nous dire le contraire. En effet, Jordan McLaughlin et Jarred Vanderbilt ont décidé de continuer l’aventure dans le Minnesota. Les deux garçons étaient agents libres restreints et ont finalement tous les deux prolongé sur trois ans.

Malgré des carrières jusqu’ici perturbées par de nombreux pépins, Jordan McLaughlin et Jarred Vanderbilt prolongent leur contrat à Minneapolis pour trois saisons supplémentaires d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Les noms ne sont pas ceux qui claquent le plus certes, mais ils feront tout de même du bien dans la tanière. Jarred pourrait même bien gratter une place de titulaire dans la raquette aux côtés de Karl-Anthony Towns cette année. Ses rebonds, son hustle et son énergie – ainsi que son shoot à la Ben Simmons et ses mains moites – seront en effet fortement appréciés par la franchise d’Alex Rodriguez. Le coach Chris Finch pourra notamment exploiter ses grosses qualités de rebondeur, dont les Loups ont cruellement besoin, eux qui figurent parmi les pires équipes au rebond depuis quelques années. Pour son premier exercice sans blessure majeure l’année dernière, l’ailier fort avait disputé 64 rencontres, dont 30 en tant que titulaire, en tournant à 5,4 points, 5,8 rebonds et 1 interception en 18 minutes par match. JVando sera notamment en concurrence avec Taurean Prince et Jaden McDaniels sur le poste 4. Selon le Woj, l’ancien Nugget gagnera 13,8 millions de dollars sur les trois prochaines années :

Vanderbilt, 22, played his first injury-free season since his junior year of high school for the Timberwolves. He’s still played less than 100 NBA games. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 10, 2021

Jordan McLaughlin a quant à lui re-signé pour renforcer la ligne arrière des Wolves. Le Minnesota Dream continue pour l’ancien senior d’USC qui, après avoir été non-drafté en 2018, avait fait ses preuves en G League puis lors de la Summer League 2019 avec les Loups, avant de faire le grand saut chez les grands. J-Mac avait alors gratté un two-way contract à Minneapolis grâce à son bon poignet, ses qualités athlétiques surprenantes et sa bonne défense. Lors de l’exercice 2019-20, JML affichait alors 7,6 points (38% depuis le parking), 4,2 passes et 1,1 interception en 20 minutes par match, ce qui avait largement suffi au staff des Loups pour reconduire son contrat. Jojo vient cependant de vivre un exercice sophomore freiné par un temps de jeu irrégulier et surtout par le COVID en mars, faisant ainsi chuter ses moyennes. Néanmoins, Gersson Rosas a décidé de lui faire confiance en le signant pour 6,5 millions sur trois saisons, dont les deux premières sont garanties. Le meneur de 25 ans aura l’occasion de se relancer en back-up de D’Angelo Russell et Patrick Beverley et pourra même profiter de leurs blessures récurrentes (107 matchs de saison régulière ratés à eux deux sur les deux dernières saisons) pour obtenir plus de temps de jeu. La news nous vient aussi du Woj mais les détails du contrat ont été rapportés par Jon Krawczynski, le spécialiste Minnesota de The Athletic :

Restricted free agent G Jordan McLaughlin has agreed to a new three-year deal with the Minnesota Timberwolves, sources tell ESPN. McLaughlin is a two-way contract success story for the Wolves’ development program. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 10, 2021

Two of those three years on McLaughlin's deal are guaranteed. — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) September 10, 2021

Le process Minnesota continue d’assembler les pièces du puzzle et vient de s’assurer les services de bons joueurs de devoir, toujours importants dans un effectif. On ne dit pas que ces signatures vont propulser les Loups tout en haut du classement de la Conf’ Ouest mais ils pourraient faire bien plus que dépanner la bande à KAT à l’avenir.

