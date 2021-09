Sachin Gupta nommé GM des Wolves par intérim : on parle de l’inventeur de la trade machine, suivez mon regard

Après l’éviction de Gersson Rosas, Sachin Gupta, l’ancien vice-président, est donc promu à la tête des opérations basket des Timberwolves. Il arrive avec un poste d’intérimaire avant qu’un remplaçant soit trouvé à Minnesota mais attention, Gupta est l’inventeur de… la Trade Machine, alors attendez-vous à voir du nouveau joueur débarquer chez les Loups.

C’était la grosse info hier soir. Gersson Rosas, ancien président des opérations basket des Wolves, a pris la porte. Et pour le remplacer dans l’immédiat, les nouveaux propriétaires Marc Lore et Alex Rodriguez ne sont pas allés chercher très loin. Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, c’est donc le vice-président exécutif des opérations basket, Sachin Gupta, qui va être promu à la tête du sportif. Cette promotion reste cependant de l’intérim, car la franchise espère trouver un autre successeur permanent à Gersson Rosas. Toutefois, selon The Athletic, les Wolves comptent laisser Sachin Gupta faire ses preuves quelques temps. Il faudra donc surveiller Jean-Mich Intérimaire, puisqu’un passage chez la conseillère Synergie et la mission pourra être prolongée. Gupta passe lui un cap après plusieurs années comme assistant ou vice-président. En effet, il avait été conseiller spécial de Daryl Morey chez les Houston Rockets de 2006 à 2013, avant de devenir le vice-président des opérations basket des Sixers aux côtés de l’illustre Sam Hinkie. A noter qu’avant d’arriver aux Wolves en 2019-20, il avait également fait une pige d’un an comme assistant GM aux Pistons en 2018-19.

Petite anecdote exotique sur Sachin Gupta : il devient ainsi la première personnalité d’origine indienne à diriger l’organisation sportive d’une franchise NBA. En effet, si Vivek Ranadivé est co-propriétaire et président des Sacramento Kings, il ne s’occupe pas du sportif et c’est une bonne chose. Gupta sera donc bien le premier Indien d’origine à diriger les opérations basket d’une équipe NBA et, autre fun fact, avant de rentrer dans les directions des franchises, Sachin Gupta avait travaillé à ESPN et avait notamment créé pour le média la fameuse… Trade Machine en 2006, qui permet de se la jouer GM virtuel en inventant tous les trades possibles et inimaginables pour sa franchise. A noter que dans le monde du sport on a de plus en plus l’habitude de voir ces transitions, des experts de Football Manager devenant par exemple scouts ou data analysts pour les clubs de foot. Alors ne vous étonnez pas si vous voyez débarquer Ben Simmons dans les prochaines heures dans le Minnesota et/ou si D’Angelo Russell est envoyé à l’autre bout du pays.

Promotion pour Sachin Gupta après le départ de Gerrson Rosas, voilà donc le nouveau chef de la meute. De vice-président il devient président par intérim des opérations basket des Wolves et par la même occasion premier Indien d’origine à la tête du sportif d’une franchise. On lui souhaite bon courage, car il ne démarre clairement pas dans l’endroit le plus facile…

