La prolongation de James Harden aux Nets : simple formalité pour certains, à Philadelphie on joue la carte patience…

Éligible à une extension de contrat lors de la dernière intersaison, James Harden avait décidé de la décliner mais non sans rappeler son attachement à Brooklyn. Si le scénario d’une prolongation future avec les Nets reste sans doute le plus probable, d’autres ne sont pas à écarter pour autant, notamment celui impliquant la franchise de Daryl Morey : les Sixers. On fait le point.

Petit rappel de la situation contractuelle du Barbu

James Harden est aujourd’hui potentiellement dans sa dernière année de contrat. En effet, à l’été 2022, Ramesse peut décider de devenir agent libre puisqu’il possède une player option à hauteur de 47,3 millions de dollars. Pour rappel, alors que Kevin Durant prolongeait à Brooklyn sur le long terme, les Nets lui avaient proposé une extension de trois ans et 161 millions lors de la dernière intersaison (en plus de la player option), extension que le Barbu a finalement déclinée. Les raisons derrière ce choix ? Elles sont probablement financières, lui qui peut potentiellement aller chercher un deal encore plus imposant l’été prochain avec 223 millions de billets verts sur quatre ans avec les Nets. Très vite, James Harden a voulu rassurer les fans de Brooklyn, déclarant qu’il était 100% impliqué dans le projet de la franchise new-yorkaise, et qu’il ne comptait pas profiter de son futur statut d’agent libre pour faire ses valises quelques mois seulement après son arrivée en janvier 2021. Mais on le sait, en NBA, tant que rien n’est signé, tout semble possible.

La saison moyenne de James Harden peut-elle changer la donne ?

Jouant encore à un niveau de MVP la saison dernière après son arrivée à Brooklyn, James Harden connaît des hauts et des bas cette saison. Certes, il a passé l’intersaison à soigner un vilain bobo aux ischios mais le Barbu peine toujours à retrouver son meilleur niveau malgré quelques fulgurances de temps à autre. Cette saison, Harden, c’est « seulement » 20,8 points de moyenne à 40,4% au tir dont 33,7% du parking, des stats qui sont loin de celles des saisons précédentes quand le Barbu enchaînait les cartons offensifs. Est-ce lié à un manque de rythme dû à une préparation perturbée ? Est-ce la faute des nouvelles règles ? Est-ce que c’est un problème de ballon ? Ou alors le déclin de Ramesse a-t-il tout simplement commencé ? Voilà le genre de questions qui entourait le bonhomme lors des premières semaines de la saison, et qui sont d’ailleurs toujours là. Alors certes, Harden ajoute quasiment 8 rebonds et 9 caviars par soir, mais on attendait mieux de l’arrière surtout avec un Kyrie Irving absent. Kevin Durant pensait évoluer au sein d’un Big Three, finalement il s’est souvent retrouvé un peu seul pour porter les Nets vers la première place de la Conférence Est. Du coup, quand on prend tout ça en compte, existe-t-il un scénario où les Nets… n’offrent pas une extension max à Harden au cours de la prochaine intersaison ?

« Est-ce que vous voulez vraiment prolonger Harden au max pour cinq années supplémentaires, sachant qu’il aura 33 ans l’été prochain et qu’il semble déjà sur le déclin ? D’un côté, si Brooklyn n’est pas intéressé pour le prolonger sur une durée aussi longue, Harden pourrait regarder si l’herbe est plus verte ailleurs. Mais d’un autre côté, les autres équipes sont soumises aux mêmes facteurs de risque, mais elles n’ont pas lâché autant de picks de draft que Brooklyn pour l’obtenir. » – John Hollinger, The Athletic

Dit comme ça, c’est peut-être une question légitime mais on voit mal les Nets jouer petit bras sachant qu’ils ont sacrifié une bonne partie de leur avenir pour associer James Harden à KD et Kyrie Irving afin de former une superteam capable de gagner le titre tout de suite. Alors même si Ramesse ne ressemble pas aujourd’hui au joueur calibre MVP qu’il était Houston ou même la saison dernière à Brooklyn, on imagine que les plans n’ont pas changé pour l’instant du côté du manager général Sean Marks. Les Nets ont offert une extension max à Harden l’an dernier, y’a de bonnes chances pour que ce soit le cas dans quelques mois également.

Les Sixers à l’affût

En tout cas, on imagine que plusieurs franchises concurrentes gardent un œil sur ce dossier et espèrent discrètement que la situation à Brooklyn se dégrade pour essayer de faire un gros coup. En pole position, les Sixers de Daryl Morey. On le sait, Daryl et James Harden, ils se connaissent très bien et ont partagé près d’une décennie ensemble à Houston. Morey a véritablement construit les Rockets autour des qualités offensives du Barbu au cours des années 2010, faisant de lui l’un des top players de la NBA. Et alors que le dossier Ben Simmons est toujours au point mort, Daryl adorerait sans aucun doute associer le Barbu à Joel Embiid pour permettre aux Sixers de véritablement jouer le titre. Malgré le début de saison pas top d’Harden, ce dernier rentre clairement dans les critères de recrutement de Morey, qui veut toujours récupérer un joueur calibre All-Star en échange de Simmons. Le big boss de Philadelphie a même une liste de joueurs ciblés et y’a des chances que Ramesse soit tout en haut avec Damian Lillard et quelques autres. Juste pour rappel, Daryl était déjà sur le dossier Harden au moment de son arrivée à Philly fin 2020, lui qui imaginait envoyer Simmons à Houston pendant que Ramesse demandait son départ des Rockets. James Harden semblait d’ailleurs plutôt chaud à l’idée de retrouver son ancien manager général et rejoindre la ville de son copain rappeur Meek Mill. La suite, on la connaît, les Fusées transférant finalement The Beard à Brooklyn. Dans le cas où Harden deviendrait agent libre l’été prochain afin de quitter New York prématurément pour une raison ou pour autre, on pourrait éventuellement assister à un sign & trade permettant l’arrivée du Barbu à Philadelphie contre un départ de Ben Simmons aux Nets (les Sixers n’auront pas la marge salariale nécessaire pour simplement signer Harden en tant qu’agent libre, d’où le sign & trade). Bien évidemment, on est loin de ce scénario aujourd’hui mais il n’est pas impossible, d’autant plus que Simmons – avec ses grosses qualités défensives – a lui aussi été plusieurs fois associé à Brooklyn dans le cas d’un trade éventuel contre un certain Kyrie Irving.

Voilà où on en est dans le dossier James Harden aujourd’hui. Pour le moment, y’a aucune véritable raison d’imaginer un départ du Barbu mais théoriquement, c’est un scénario qui existe tant que la prolongation de contrat aux Nets ne sera pas signée. Et du côté des Sixers de Daryl Morey, ça suffit pour espérer.