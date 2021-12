Kyrie Irving est de retour chez les Nets, mais quand reviendra-t-il sur les parquets ? Zoom sur les dates potentielles, spoiler faudra attendre 2022

Absent pendant les deux premiers mois de la saison régulière pour les raisons qu’on connaît, Kyrie Irving a tout récemment été réintégré par une équipe de Brooklyn décimée à cause du COVID. Mais pas de bol, Uncle Drew est tout de suite entré dans le protocole sanitaire de la NBA, rejoignant ainsi huit autres joueurs de Brooklyn. Du coup, quand est-ce qu’on le reverra sur les parquets ? Il y a deux dates qui semblent se démarquer.

Deux dates soulignées par Shams Charania de The Athletic, lors d’un passage sur le Pat McAfee Show : le 5 janvier pour le match opposant les Nets aux Pacers à Indianapolis, et le 12 pour la rencontre entre Brooklyn et Chicago dans la Windy City. Deux dates qui ont du sens quand on sait que Kyrie Irving ne sortira probablement pas du protocole sanitaire avant la fin de l’année 2021 (il est entré dans les health & safety protocols le 18 décembre dernier), et qu’il ne peut toujours pas participer aux matchs des Nets à la maison. Pour rappel, les restrictions qui sont actuellement en place dans la ville de New York empêchent Uncle Drew de franchir les portes du Barclays Center à cause de son statut de non-vacciné. Kyrie peut s’entraîner avec les Nets au centre d’entraînement de l’équipe mais pour participer aux matchs, c’est niet. Sachant que les hommes de Steve Nash vont débuter l’année 2022 avec deux matchs à domicile, ils joueront la première fois en déplacement le 5 janvier chez les Pacers. Sera-t-il sur le terrain à ce moment-là ? Théoriquement c’est possible mais s’il fallait mettre une pièce, on miserait plus sur le 12 à Chicago. Pourquoi ? Parce qu’Irving aura sans doute besoin d’un peu de temps pour remettre la machine en route, même si on imagine qu’il est resté un minimum en forme pendant tout ce temps. Pour info, après la rencontre à Chicago, le prochain match des Nets en déplacement est prévu le 17 janvier à Cleveland, l’ancienne franchise de Kyrie.

"The only place Kyrie Irving can't play if he stays unvaccinated is New York City.. I'd look at him possibly returning January 5th in Indianapolis or January 12th in Chicago" ~@ShamsCharania#PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/BgiK85a3lw — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) December 22, 2021

Au moment de son retour, avant d’être placé dans le protocole sanitaire de la NBA, Kyrie Irving devait retourner plusieurs tests négatifs pour pouvoir rejoindre les Nets. Comme l’indique un certain Kristian Winfield du New York Daily News, son entrée dans le protocole sanitaire indique qu’il a été testé positif ou qu’il a retourné un test non-concluant. Au départ, on pouvait se demander si cette entrée dans le protocole faisait partie du processus, sachant qu’il n’est pas vacciné. La réponse est non et il faut donc compter une dizaine de jours d’absence, puis Kyrie devra ensuite continuer à se faire tester chaque jour. Toujours selon Winfield, qui est allé checker auprès de la Ligue, deux jours de tests négatifs suffiront à Irving pour pouvoir rejoindre le groupe de Steve Nash. Une fois qu’il aura franchi toutes ces étapes et qu’il sera en condition suffisante pour jouer, Uncle Drew pourra alors commencer son emploi à mi-temps. Si l’on excepte Toronto et New York, Irving pourra participer à tous les matchs que Brooklyn joue à l’extérieur (sauf contre les Raptors et les Knicks donc), même si d’autres villes possèdent – ou posséderont à partir de janvier 2022 – également des restrictions comme c’est le cas à New York. On pense à San Francisco, on pense à Boston, on pense à Los Angeles ou encore Philadelphie. On rappelle que les joueurs visiteurs ont le droit de jouer car ils ne résident pas dans les villes en question, et Boston a même fait une exception pour les athlètes locaux, ce qui permet aux joueurs des Celtics non-vaccinés de jouer à la maison. Dommage pour Kyrie que ce ne soit pas le cas à New York. Un retour à Boston, ça t’intéresse Drew ?

5 ou 12 janvier 2022, voilà les dates potentielles pouvant correspondre au retour de Kyrie Irving sur les parquets NBA, lui qui n’a pas joué le moindre match depuis le 13 juin dernier à Milwaukee. C’était le Game 4 des demi-finales de Conférence face aux Bucks, dans lequel Drew s’est fait la cheville…

Source texte : The Athletic

Got some clarity from the Nets: Kyrie Irving would not have entered the health and safety protocols if he was merely testing to return to the team. He has returned a positive or inconclusive test, which requires 5 days of consecutive negative tests for unvaccinated players. — Kristian Winfield (@Krisplashed) December 18, 2021