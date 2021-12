La course au Défenseur de l’année 2021-22 : qui est sur le podium, qui est numéro 1 ?

Ces derniers jours, avec la fin d’année qui approche, on passe en revue les différentes courses aux trophées individuels et on commence à s’approcher de la fin. Après le ROY, MIP, COY et le 6MOY, place au Défenseur de l’année 2021-22. Tiens, quelque chose nous dit qu’on va parler d’un Frenchie.

Bah oui, forcément. Rudy Gobert, triple vainqueur du DPOY et tenant du titre, fait une nouvelle fois du sale cette année, même si le Jazz ne se retrouve pas sur le podium des meilleures défenses cette saison. Contrairement aux Warriors, meilleure équipe à l’efficacité défensive de la NBA et guidée par l’intenable Draymond Green. Au vu de la tendance, on pourrait donc bien se diriger vers une course à deux entre Rudy et Draymond, mais attention certains ont bien l’intention de s’incruster dans la discussion. On pense à Mikal Bridges, très précieux pour la défense des Suns avec ses bras de 3 kilomètres. Mention aussi pour Alex Caruso et Lonzo Ball, deux des raisons qui expliquent la surprenante solidité défensive de Chicago cette année. Petit mot aussi pour Evan Mobley, seulement rookie mais déjà hyper impactant dans sa moitié de terrain aux côtés du pivot Jarrett Allen. Bref, y’a de quoi discuter !

Hop, on a traité cinq courses sur six, et on vous donne désormais rendez-vous ce soir pour le bouquet final : le MVP bien évidemment. Comme d’hab, on vous laisse vous poser peinard et on s’occupe du reste. Let’s go !