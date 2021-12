Alex Caruso absent minimum une semaine : retour à la case infirmerie pour le chauve, les Bulls peuvent-ils survivre ?

Déjà absent au début du mois de décembre, Alex Caruso retrouve l’infirmerie en cette fin d’année 2021. Cette fois-ci, c’est le pied qui fait souffrir le divin chauve de Chicago. Et on ne devrait pas le revoir avant le mois de janvier.

Touché au pied gauche dans le dernier match des Bulls face aux Rockets, Alex Caruso avait quitté ses copains après six minutes, sans revenir sur le parquet ensuite. Toujours un signe d’inquiétude, surtout quand on parle du nouveau GOAT de la ville de Chicago. Verdict : visiblement ça serait une entorse, avec sept à dix jours d’absence minimum si l’on en croit les infos d’ESPN. Caruso sera réévalué derrière et on verra à ce moment-là s’il peut retrouver les parquets directement. Sept à dix jours sur la touche, ça veut dire que l’ami Alex ratera au moins les cinq prochains matchs des Bulls et probablement un peu plus. Pour rappel, Caruso avait déjà manqué deux rencontres le 6 et le 8 décembre dernier contre Denver et Cleveland, la faute à un ischio un peu capricieux. Cette nouvelle absence tombe à un moment où les Bulls possèdent une liste de forfaits longue comme le bras mais qui devrait cependant se raccourcir à force que les mecs sortent progressivement du protocole COVID. Troy Brown Jr. a récemment retrouvé le groupe de Billy Donovan, et on peut espérer revoir bientôt Zach LaVine, Ayo Dosunmu et Alize Johnson (entre autres).

La présence défensive d’Alex Caruso et son intelligence de jeu vont forcément manquer à Chicago pour les prochaines échéances, mais il faut bien avouer que les Bulls résistent bien à n’importe quel challenge se trouvant sur leur route cette saison. Les absences, qu’elles soient liées au COVID (DeMar DeRozan, Zach LaVine, Nikola Vucevic…) ou à des blessures (Pat Williams…), ne ralentissent pas le rythme de l’équipe de Billy Donovan, aujourd’hui deuxième de l’Est avec un bilan de 19 victoires pour 10 défaites. Et même si les Taureaux ont vu trois de leurs matchs être reportés récemment (contre les Raptors deux fois et face aux Pistons), ils restent globalement sur six succès en huit sorties depuis fin novembre. Bref, Chicago, c’est vraiment du sérieux et la bande à DeMar DeRozan voudra assoir sa domination lors des matchs à venir. D’ici au 7 janvier, les Bulls vont jouer sept rencontres face à des équipes de la Conférence Est, à savoir Indiana deux fois, Atlanta deux fois, Washington deux fois et Orlando. Au vu de la forme de leurs futurs concurrents et/ou des différentes absences (Trae Young chez les Hawks par exemple), ce sera l’occasion pour Chitown de soigner encore un peu plus le bilan global et pourquoi pas de prendre les commandes de l’Est à des Nets décimés en ce moment.

Alex Caruso absent au moins une semaine, évidemment ça ne fait pas les affaires de Chicago mais les Bulls ont montré à plusieurs reprises qu’ils étaient capables de bien répondre à l’adversité. Même quand on parle du successeur de Michael Jordan dans le cœur des fans des Bulls…

Source texte : ESPN