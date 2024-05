Alors que les Finales de Conférence sont désormais lancées, il ne faut pas oublier les équipes qui viennent tout juste de se faire éliminer de ces Playoffs NBA 2024. Chez les Knicks, Nuggets, Thunder et Cavs, il y a beaucoup de choses à dire !

Fraîchement éliminées en demi-finales de conférence des Playoffs 2024, quatre franchises vont devoir prendre de grosses décisions cet été. Côté Knicks, faut-il garder Julius Randle ? Et combien coûtent OG Anunoby et Isaiah Hartenstein ? Côté Nuggets, comment renforcer le banc ? Et combien coûtera Kentavious Caldwell-Pope ? Côté Thunder, faut-il prolonger Josh Giddey ? Et quelle star Sam Presti peut-il viser à la free agency ? Enfin, côté Cavs, vont-ils réussir à prolonger Donovan Mitchell ? Et est-ce que le 5 majeur sera le même dans quelques mois ? Plein de questions, plein de réponses, un grand Apéro !