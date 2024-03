NBA Playoffs 2024 : on a des doutes sur eux…! Apéro TrashTalk

Après notre apéro TrashTalk spécial Playoffs sur les valeurs sûres (du moins selon nous) des deux conférences, on passe aujourd’hui aux équipes qui nous donnent des motifs d’inquiétude. Ceux qui semblent foncer vers les Playoffs mais sans grande garantie de bien y figurer.

Nous sommes actuellement à trois semaines des Playoffs ! Et comme par hasard, autant certains nous rassurent autant d’autres nous font moins plaisir ! Qui ne nous donne pas confiance, à quelques jours des phases finales ? Qui rend sceptique, au point de pouvoir prédire une contre performance en avril ? Des Suns dans le money time à la rigueur des Clippers en passant par Joe Mazzulla, Steve Kerr et JB Bickerstaff, place à ceux en qui on a de gros doutes en ce moment…!

Vous connaissez la chanson, on se pose peinard pour parler ballon orange et bien sûr on vous attend dans les commentaires pour nous offrir vos arguments à l’approche des Playoffs. Pour qui ça sent le sapin alors ?