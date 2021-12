La course au Sixième homme de l’année 2021-22 : qui est sur le podium, qui est numéro 1 ? Apéro TrashTalk

Midi et soir, on continue avec notre petite série sur les awards NBA 2021-22. Après l’Apéro consacré au meilleur coach il y a quelques heures, place à l’Apéro spécial Sixième homme de l’année. Qui est le mieux parti pour prendre le titre de top remplaçant de la Ligue ?

Certaines courses sont plus serrées que d’autres. Et quand on parle du Sixième homme de l’année 2021-22, on en connaît un qui se détache déjà pas mal de la concurrence. Son nom ? Tyler Herro. Pas mal critiqué après une campagne sophomore dans laquelle il n’a pas répondu aux (grosses) attentes, le jeunot de Miami est en train de fermer de nombreuses bouches à travers ses belles perfs en sortie de banc. Mais est-il intouchable pour autant ? C’est l’une des questions qu’on se pose dans l’Apéro de ce soir. Car mine de rien, si Tyler domine, il n’est pas le seul à donner de sacrés coups de boost à son équipe. On pense à Jalen Brunson, on pense au tenant du titre Jordan Clarkson, ou encore au vétéran Ricky Rubio et bien évidemment à mister Alex Caruso. Donc il y a un peu de monde, et on s’est ainsi posés pendant une petite demi-heure pour analyser les différents dossiers.

ROY, MIP, COY et désormais 6MOY, ça fait 4/6 et on se retrouve donc demain pour la dernière doublette que vous connaissez désormais. Comme d’hab, on vous laisse vous poser peinard et on s’occupe du reste. Let’s go !