Programme NBA : cinq petits matchs au menu dont un Kings – Clippers à 4h, ça fait vraiment rêver (ou pas)

Habituellement, le mercredi est composé d’un menu XXL avec une tonne de matchs. Ce soir ? Le programme NBA est plutôt light avec cinq rencontres au total, et des affiches – il faut bien l’avouer – pas forcément des plus alléchantes. Cependant, cela ne nous empêchera pas de mettre le League Pass.

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021

1h30 : Hawks – Magic (sur beIN Sports 4)

Hawks – Magic (sur beIN Sports 4) 1h30 : Celtics – Cavaliers

Celtics – Cavaliers 2h : Bucks – Rockets

Bucks – Rockets 2h : Thunder – Nuggets

Thunder – Nuggets 4h : Kings – Clippers

Kings – Clippers Bulls – Raptors : Reporté

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Kings – Clippers (4h) : on a pris cinq minutes pour trancher. Non pas parce que la liste des matchs fait rêver, mais plutôt parce… qu’aucun match ne fait rêver. Du coup, on a choisi celui des Kings parce qu’avec les Kings, il se passe toujours quelque chose. On ne dit pas qu’un fan va dégueuler au premier rang ce soir (quoique) mais le potentiel WTF associé à l’équipe de Sacramento est toujours très élevé. Et puis un petit derby californien, ça peut faire quelques étincelles. Surtout qu’on a un Tyrese Haliburton qui brille pas mal en ce moment en l’absence de De’Aaron Fox, tandis que Paul George est revenu du côté des Clippers. Enfin, ce sera peut-être l’occasion de revoir la légende Emmanuel Mudiay sur un parquet NBA. Clairement, il ne faut pas rater ça !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Si vous voulez voir un match qui ressemble à de la G League, le Hawks – Magic est pour vous.

Des Cavaliers décimés peuvent-ils résister à la bande à… Joe Johnson ? Réponse à partir d’1h30.

Jalen Green ne reviendra que demain, mais les Rockets vont tenter de faire un coup contre les champions en titre, toujours privés de Giannis Antetokounmpo.

La bonne nouvelle, c’est qu’on a trouvé une équipe au complet malgré le bordel qui règne actuellement en NBA. La mauvaise, c’est qu’il s’agit du Thunder, loin de nous faire rêver malgré la présence de Shai Gilgeous-Alexander et de la pépite Josh Giddey. Heureusement, y’aura aussi Nikola Jokic en face.

La réunion entre Taureaux et Dinos n’aura pas lieu. On ne vous explique pas pourquoi.

Clairement, ce n’est pas le programme de l’année mais il va falloir s’en contenter. Pour une fois, si vous préférez dormir, on ne vous en voudra pas mais n’oubliez pas qu’on est mercredi et que tout peut se passer. Le game-winner de Joe Johnson, vous le sentez venir aussi ?