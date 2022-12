Les jours se suivent et se ressemblent… mais non, qu’est-ce qu’il faut pas entendre ! La NBA a son lot de surprises à nous offrir chaque jour, et ce même quand une affiche similaire se joue deux fois en 24h. 8 matchs au programme NBA de ce soir, des gros chocs en mode Panzani, alors un café et c’est parti !

# LE PROGRAMME

1h : Pistons – Magic

1h : Wizards – Suns

1h30 : Hawks – Nets

1h30 : Heat – Lakers

2h : Bulls – Bucks

2h : Pels – Wolves

4h : Warriors – Jazz

4h : Kings – Nuggets

# À NE PAS MANQUER

Tiens, tiens, comme on se retrouve. 24 heures après un premier affrontement, Kings et Nuggets remettent ça à Sacramento. Hier, les Kings ont salement choke à domicile, en s’inclinant 106 à 113 après avoir mené de 20 points en milieu de second quart-temps. Et Nikola Jokic n’est pas complètement étranger à cette remontée. Traînant toujours aux alentours du triple-double, le Joker est passé à un cheveu de son 84e TD en carrière : 20 points, 9 rebonds et 11 assists, à un rebond donc, et pas un cheveu. Oui bon, roh, ça va. On peut noter également la bonne perf de Michael Porter Jr., qui rassure enfin ! Après avoir manqué 13 matchs pour des problèmes de dos (encore), le bossu de Notre Dame le shooteur du Colorado a planté 30 patates sur la tête des pauvres Kangz, dont deux gros threes en fin de QT4 pour définitivement donner l’avantage à Denver. De quoi conforter la place de leader des Nuggets à l’Ouest, eux qui voudront enfoncer le clou ce soir malgré l’absence d’Aaron Gordon. Les Kings devraient quant à eux être privés une nouvelle fois de Domantas Sabonis.

