Zach LaVine, dans le viseur des Mavs pour épauler Luka Doncic ?

Même si Luka Doncic est visiblement capable d’aligner 60 points, 21 rebonds, 10 passes dans un match de basketball, cela ne change rien au fait que les Mavericks ont besoin de mieux l’entourer pour avoir une chance d’être compétitifs en Playoffs. Un grand nom parcourt actuellement les couloirs de la franchise de Dallas : Zach LaVine.

“Il y a des dirigeants haut placés chez les Mavs qui sont fans de Zach LaVine.”

Voilà ce qu’a déclaré l’insider d’ESPN Tim MacMahon sur le podcast de Zach Lowe tout récemment. Une petite phrase qui a de quoi alimenter les rumeurs au milieu des problèmes respectifs de Chicago et Dallas.

Chez les Bulls, les résultats décevants de la première partie de saison (14 victoires – 19 défaites, 11e à l’Est) associés aux performances un poil décevantes de leur arrière à 215 millions de dollars provoquent frustration et remise en question. Chez les Mavericks, la Luka-dépendance n’a peut-être jamais été aussi forte et la franchise texane doit vite trouver un moyen pour mieux l’entourer sous peine de gâcher l’un des plus grands talents all-time.

Un transfert de Zach LaVine peut-il représenter une option pour ces deux franchises ?

Report: Zach LaVine has ‘fans’ within the Mavericks front office https://t.co/oWy3byAyXh — NBACentral (@TheNBACentral) December 28, 2022

Première chose à savoir, LaVine ne peut pas être transféré avant le 15 janvier à cause de sa prolongation de contrat de cet été. Ensuite, si Zach est l’un des plus grands talents offensifs de la NBA au poste d’arrière (25 points et 4,5 passes de moyenne sur ses cinq dernières saisons, à 47% au tir dont 39% à 3-points et 83% aux lancers), faut pas oublier qu’il reste sur une opération au genou et que son niveau de jeu actuel n’est pas à la hauteur du contrat max sous lequel il évolue actuellement. Ainsi, même si des dirigeants de Dallas semblent intéressés par ses services, d’autres mettraient plutôt un coup de frein au sein de la franchise si l’on en croit Tim MacMahon. Enfin, d’après Zach Lowe d’ESPN, les Bulls ne sont pas encore arrivés à un point où ils estiment nécessaire de se séparer de l’une ou plusieurs de leurs stars, eux qui croient toujours en leur capacité de rebondir.

Vous l’avez compris, un trade envoyant LaVine à Dallas dès demain est improbable. Par contre, on ne peut pas exclure un scénario dans lequel la question revient sur la table dans quelques semaines au moment de la NBA Trade Deadline, ou dans quelques mois lors de l’intersaison.

Si jamais – d’une manière ou d’une autre – Zach finit chez les Mavericks, Doncic se retrouvera enfin avec un deuxième créateur/scoreur digne de ce nom sur le backcourt (et plutôt complémentaire), ce qui manque tout particulièrement depuis le départ de Jalen Brunson vers les Knicks l’été dernier.

Source texte : ESPN