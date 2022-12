Alors que des rumeurs concernant un potentiel retour de James Harden à Houston sont apparues ces derniers jours, on commence à se poser des questions sur l’avenir du Barbu à Philadelphie, lui qui semble vouloir privilégier la flexibilité sur le court terme à la sécurité sur le long terme.

L’été dernier, James Harden prolongeait aux Sixers pour une durée de deux saisons et 68 millions de dollars, avec une player option sur la saison 2023-24. Un deal globalement salué dans l’univers NBA pour le “sacrifice” financier réalisé par Ramesse (15 millions), mais un deal qui donne aussi la possibilité à Harden d’être agent libre dans quelques mois. Et visiblement, avoir des possibilités, c’est sa priorité aujourd’hui.

Si l’on en croit l’insider Zach Lowe d’ESPN, qui se base sur des bruits de couloir à travers la Grande Ligue, James Harden voudrait continuer à signer des contrats courts – du même type que celui signé l’été dernier (deux saisons avec la seconde en player option) – pour garder cette flexibilité qu’il possède actuellement, et par la même occasion avoir un moyen de pression sur la franchise dans laquelle il se trouve. Souvent, dans le cas d’un joueur de 33 ans qui sort de son prime, c’est un deal long terme qui est recherché afin de sécuriser les dollars face aux incertitudes pouvant entourer une fin de carrière. Visiblement le Barbu n’est pas dans cette optique-là, ce qui pose forcément un point d’interrogation sur son avenir.

Celui-ci s’écrit-il à Philadelphie ? James Harden va-t-il passer de franchise en franchise dans sa fin de carrière selon ses envies et ses objectifs ?

ESPN’s Zach Lowe and Tim MacMahon have some more info on Philadelphia 76ers star James Harden’s interest to return to the Houston Rockets. https://t.co/OXy3yqoApo — Sixers Wire (@SixersWire) December 28, 2022

À l’heure de ces lignes, tout cela n’est que spéculation, d’autant plus qu’Harden et les Sixers tournent plutôt bien ensemble depuis le retour de blessure de l’arrière (8 victoires en 10 matchs, 22 points – 6 rebonds – 12 passes – 2 steals de moyenne pour Harden). Néanmoins c’est aussi le genre de dossier qui peut vite planer au-dessus d’une franchise et provoquer des tensions si certains coéquipiers d’Harden remettent en question son engagement envers l’équipe de Philly.

Du côté des Sixers, on rappelle que le boss Daryl Morey a échangé Ben Simmons il y a dix mois pour faire venir son chouchou en provenance de Brooklyn, avec l’objectif d’aider Joel Embiid et les Sixers à gagner le titre NBA. Quand il a serré Harden dans ses bras à la sortie de l’avion, il n’imaginait sans doute pas le scénario d’un potentiel départ (vers Houston ou ailleurs) dès l’été 2023. Maintenant, peut-être que la volonté d’Harden de continuer avec des contrats courts conviendra aux Sixers, qui auront eux aussi de la flexibilité en retour dans le cas où le Barbu verrait son niveau de jeu décliner. Après tout, le joueur et la franchise ont bien réussi à s’entendre sur un deal de deux ans lors de la dernière intersaison.

Une chose est sûre en tout cas : le dossier James Harden sera à suivre de près d’ici à l’été prochain, et l’avenir du Barbu à Philly semble bien plus incertain qu’il y a encore une semaine…

___

Source texte : ESPN