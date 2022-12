Limité à seulement quatre minutes de jeu le soir de Noël à cause de son bobo à l’aine, Devin Booker a repassé des examens et les nouvelles ne sont pas très bonnes : l’arrière All-Star des Suns va rater quatre semaines de compétition minimum !

Devin Booker ne voulait pas manquer le Christmas Day. Résultat il ratera tout le mois à venir.

La mauvaise nouvelle a été partagée par Shams Charania de The Athletic ce mercredi soir, et confirmée par la franchise de Phoenix. Les Suns ont précisé que Booker sera réévalué dans quatre semaines, ce qui veut dire théoriquement que son absence pourrait encore se prolonger après ce délai…

INJURY UPDATE: Further evaluation has confirmed that Devin Booker has sustained a left groin strain. He will be re-evaluated in four weeks. — Phoenix Suns (@Suns) December 28, 2022

Forcément, ça pique pour les Cactus.

Alors que Devin Booker avait raté cinq des sept derniers matchs de son équipe à cause de cette blessure et qu’il galérait un peu lorsqu’il était sur le terrain sur ce mois de décembre (sauf contre les Pelicans, 58 points on le rappelle…), les Suns espéraient retrouver leur superstar à Noël pour le déplacement à Denver. La rechute a presque été immédiate et désormais, la team de Monty Williams va devoir affronter début 2023 sans Devin.

Déjà privés de Cam Johnson, Jae Crowder, et possédant plusieurs joueurs traînant des petits bobos (Cam Payne, Landry Shamet, Bismack Biyombo), les Suns restent sur 8 défaites en 12 matchs et se retrouvent désormais à la cinquième place de l’Ouest, avec seulement 1,5 match d’avance sur le septième (Sacramento). Autrement dit, on vient officiellement d’intégrer la Zone Danger à Phoenix, qui va en plus passer une bonne partie de son mois de janvier sur la route…

Source texte : The Athletic / Suns