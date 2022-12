C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Andrew Wiggins a eu l’autorisation pour retrouver les parquets suite à sa blessure aux adducteurs. Du coup, il joue ce soir ? Non, car il est désormais… malade. Décidément. (Source : The Athletic)

Direction le protocole sanitaire de la NBA pour le coach des Kings Mike Brown. (Source : ESPN)

Payton Pritchard serait de plus en plus surveillé sur le marché des transferts, lui qui chauffe pas mal le banc à Boston. (Source : Heavy)

Sur nos autres réseaux