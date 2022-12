Luka Doncic a réalisé une performance historique cette nuit face aux Knicks (60 points, 21 rebonds, 10 passes) et comme vous pouvez l’imaginer, il a également enflammé Twitter. On a rassemblé les meilleures réactions des joueurs NBA sur l’oiseau bleu.

That was a MyCareer type performance from Luka tonight. Some video game shit — Kevin Durant (@KDTrey5) December 28, 2022

C’était une performance de type MaCarrière de la part de Luka ce soir. Un truc de jeu vidéo.

60/21/10 is INSANE!!!!!!! Luka 🌺 — kuz (@kylekuzma) December 28, 2022

60/21/10 est INSENSÉ!!!!!! Luka

This dude Luka!! — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) December 28, 2022

Ce gars Luka!!

60/20/10?? este tio no es normal @luka7doncic — Kristaps Porzingis (@kporzee) December 28, 2022

60/20/10?? Cela n’est pas normal @luka7doncic

Irréel @luka7doncic!!! #Respect

60, 20, 10 !! MVP ! @luka7doncic

It’ll be another statue in Dallas… Luka is like that! 🤷🏾‍♂️ — Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) December 28, 2022

Il y aura une autre statue à Dallas… Luka est comme ça!

Me seeing Luka’s stats tonight…wow pic.twitter.com/FHdYwQXXmW — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) December 28, 2022

Moi quand je vois les stats de Luka ce soir… wow

Luka wtf man…… this is getting ridiculous now! 60/21/10 sheeshhhh 😂😂😂 — Andre Drummond (@AndreDrummond) December 28, 2022

Luka wtf mec… ça en devient grotesque! 60/21/10 sheeshhhh

Luka Magic!!! Goooood Lawd… — Reggie Miller (@ReggieMillerTNT) December 28, 2022

Luka Magic!!! Bon Dieu…

OMG Luka is COOKIN these boys 🔥🔥🔥 — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) December 28, 2022