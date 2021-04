Jrue Holiday et Luka Doncic élus joueurs de la semaine : fun fact, tout ça vient d’offrir 160 millions au premier nommé

Lundi soir oblige, la NBA vient de dévoiler les deux meilleurs joueurs de la semaine passée. Les heureux élus ? Jrue Holiday à l’Est et Luka Doncic à l’Ouest. L’un doit désormais justifier son nouveau contrat et l’autre gagner des places pour la course au MVP.

Une belle première récompense pour Jrue qui aura connu une grosse semaine médiatique. Oubliez Khris Middleton, le nouveau lieutenant de Giannis, du moins on l’espère, c’est lui. 26,8 points de moyenne avec des pourcentages de réussites dantesques. Il aurait pu envoyer des shoots les yeux fermés. 62,7% de réussite au tir dont un 45,8% à 3-points et 85.7% aux lancers. Le tout avec 8,5 passes et 5,8 rebonds sans se priver de 2,5 interceptions et les grosses séquences défensives habituelles. Voilà voilà la semaine XXL que vient de nous réaliser Jrue. Quand on fait des grosses semaines comme ça, les joueurs sont contents et sont déjà bien heureux de gagner une telle récompense. Pas pour lui. Vous pensiez avoir passé une belle semaine parce que vous avez gagné quatre euros sur un ticket à gratter ? Eh bien ça va être dur de faire mieux que Jrue. The Jruth a également décroché un contrat pharamineux de 160 millions sur 4 ans. De quoi amplement mettre la famille à l’abri tout en jouant dans une équipe qui gagne. Chapeau l’artiste.

Pour la troisième fois de sa carrière, Luka Doncic remporte la récompense hebdomadaire du joueur de la semaine. Ayant déjà gagné ce trophée début janvier, il devient le troisième Mavs de l’Histoire à avoir ce titre deux fois dans la même saison. Les deux autres ? Josh Howard et Dirk Nowitzki – on l’avoue il n’y a qu’une seule légende ici. Dallas est de mieux en mieux et peut désormais compter sur une infirmerie presque vide pour réaliser un gros run de victoires. Le leader de toute cette meute, c’est bien le Slovène Doncic. Il l’a parfaitement montré dans la victoire des siens face à Boston avec 36 points et un solide 7/11 depuis le parking. Le magicien nous régale semaine après semaine avec ses coups de chauds, ses passes à l’aveugle et tant d’autres. La semaine des Mavs fut clinique. 4 victoires en autant de matchs avec un Luka au four et au moulin. 29,8 points de moyenne à 51,1% au shoot dont 44,7% à 3-points et un CA-TA-STRO-PHI-QUE 54,5% aux lancers. Le tout avec 8,3 rebonds et 6,5 passes. Imaginez seulement si Doncic remontait à 80% de réussite aux lancers.. on aurait droit à du 35 points par soir les mains dans le short. Malgré tout le génie que Luka possède, ses lancers restent une petite lacune à corriger, si on passe outre ses 5,3 pertes de balle par match sur la semaine. En tout cas, à ce rythme de stats et si les Mavs continuent de grapiller des places dans la Conférence Ouest, on pourrait bien entendre parler d’un autre joueur des Balkans dans la course au MVP.

Cette semaine encore, le niveau proposé fut élevé et deux joueurs ont su tirer leurs épingles du jeu. Jrue Holiday – qui doit à présent justifier son énorme salaire – et Luka Doncic – qui doit engranger des points pour la course finale au MVP – seront sûrement amenés à refaire parler d’eux. Et ce, pour notre plus grand plaisir.

Source texte : NBA.com / MavsPR