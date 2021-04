NBA Top 10 du jour : Luka Doncic y a cru, Rudy Gobert l’a renvoyé à ses études

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Pas de DeAndre Jordan, alors c’est Bruce Brown qui joue les copains sur pick and roll avec Kyrie Irving. Pour la finition, c’est du pareil au même par contre.

#9 : On sent comme un courant d’air quand Rudy Gobert n’est plus là pour protéger le cercle du Jazz, Tim Hardaway Jr. n’en demandait pas tant.

#8 : L’action la plus simple de ce Top 10 : un dunk en transition avec aucun défenseur pour gêner. Voilà, c’est tout.

#7 : Devin Booker qui resserre la défense des Rockets avant de balancer au large pour Cam Johnson. Le 3+1 cher à ce bon Jamal Crawford. #vintage.

#6 : Le doublé pour Tim Hardaway Jr. , cette fois au buzzer avec un bon mètre derrière la ligne et le close out de Joe Ingles n’y change rien.

#5 : Il y a un daddy qui est fier quelque part. Kenyon Martin Jr. finit le alley-oop à une main. Les Nets 2002, ça commence à remonter.

#4 : Russell Westbrook se prend un non ferme par Boucher et il n’avait pas commandé de steak pourtant.

#3 : Les cercles du Thunder ou des Pistons ont la même saveur pour Hamidou Diallo. Et qui est à la passe ? C’est Killian Hayes !

#2 : Ben Simmons pense que Gobert ne peut pas garder des meneurs ? Il devrait mater cette vidéo alors.

#1 : Le héros du jour du côté de Tampa. Dribble dans le dos, tir au buzzer, la victoire, rideau.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !