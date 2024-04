Luka Doncic et Dejounte Murray élus joueurs de la semaine en NBA

Comme chaque lundi, la NBA vient de dévoiler ses récompenses pour le titre de Joueur de la Semaine dans chaque conférence. Les heureux élus ? Luka Doncic et Dejounte Murray.

On aurait adoré avoir la tête de Victor Wembanyama dans nos mentions ce lundi soir, car il a pondu une remarquable semaine avec les Spurs, affolant une nouvelle fois les compteurs et reprenant pas mal de records de précocité en matière de statistiques. Soyons patients, son temps viendra bien assez vite. C’est logiquement Luka Doncic qui prend le titre, avec des résultats hebdomadaires impressionnants sur le plan collectif (4-0, grosse remontada à l’Ouest), mais aussi individuels : 32,5 points, 11 rebonds et 9,5 passes, dont une pointe à 47 unités contre les Rockets. Les nominés de l’Ouest sont composés de Jalen Green, Victor Wembanyama et LeBron James.

Joueurs de la semaine en NBA : Dejounte Murray et Luka Doncic ! 🔥 pic.twitter.com/ywzzq0qDWJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 1, 2024

À l’Est, Dejounte Murray est récompensé pour ses apports essentiels à la réussite des Hawks (3-1). En l’absence de Trae Young, blessé, il a tenu la baraque avec brio : 28,3 points, 5,8 rebonds et 10,3 passes. Au four et au moulin, avec 44 points pour faire plier les Celtics en prolongation, avec le tir de la gagne en prime. Un titre mérité ! Les nominés de l’Est derrière Murray se nomment Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam et Cam Thomas.

Other nominees…

West: Jalen Green (HOU), LeBron James (LAL) and Victor Wembanyama (SAS)

East: Giannis Antetokounmpo (MIL), Tyrese Haliburton and Pascal Siakam (IND), and Cam Thomas (BKN) https://t.co/X2C4e8fg96

— NBA Communications (@NBAPR) April 1, 2024

Source : NBA Communications