Preview de la soirée NBA : Caris LeVert va rejouer au basket et ça nous remplit de joie

Cette nuit de NBA nous réserve encore une dose d’émotions importante. Six matchs pour se mettre en jambes et à 4h00, on va avoir droit à deux rencontres plus qu’importantes. D’un côté le duel Jokic – Doncic, autant dire que la rencontre pue le QI basket et les donuts. De l’autre côté, rencontre ô combien importante pour nos petits cœurs de fans : le retour de Caris LeVert face à Phoenix. Allez, on détaille tout ça dans cette preview.

20h00 : Thunder – Knicks : Après la pilule reçue face à Milwaukee, les Knicks doivent se racheter. Et ils auront l’occasion de le faire face à une équipe d’Oklahoma qui est malgré tout sur une série de deux victoires. Mais bon, OKC sera handicapé par l’absence de Shai Gilgeous-Alexander et George Hill. C’est Théo Maledon qui va pouvoir en profiter en se voyant offrir un bon temps de jeu. Voir un joueur Français claquer un triple-double à horaire français, on peut pas rêver mieux.

1h : Hornets – Raptors : Rencontre 100% Conférence Est entre le 6è Charlotte et le 9è Toronto. Terry Rozier, plus que clutch en ce moment, va avoir à coeur d’enchaîner. Les Raptors ont énormément besoin de cette victoire pour s’accrocher dans la course aux Playoffs. Mais bon, les Dinos vont devoir faire sans Siakam, VanVleet et Anunoby, encore une fois.

1h : Nets – Pistons : Bon, ça risque d’être un match à sens unique, sur le papier en tout cas. Brooklyn, 2è affronte les derniers de la Conférence Est. Kevin Durant et Blake Griffin ne seront pas encore de la partie, mais cela ne semble pas trop préjudiciable. Detroit aura bien du mal à lutter face à l’armada offensive des Nets.

1h : Wizards – Bucks : Les Wizards qui viennent de se prendre 30 pions dans la vue hier soir face à Philly vont devoir se préparer mentalement à en prendre 50. Surtout que les Bucks se sont mis en jambes hier, les mains dans les poches et en sifflant, face à New York avec 33 points d’écart. Alors on verra un duel Westbrook – Giannis, mais on risque surtout de voir un match plié dès le 1er quart.

1h30 : Hawks – Kings : Tony Snell aka mini Chef Curry aura fort à faire face à une équipe de Sacramento qui se débrouille plutôt bien en ce moment. 13è de la Conférence Ouest, De’Aaron Fox et sa clique chauffent. Il va falloir sortir un grand match pour Atlanta. S’il y a bien un match dont l’issue est incertaine avant le début du match, c’est bien celui-là.

2h00: Timberwolves – Blazers : Portland se déplace à Minnesota toujours sans C.J. McCollum et Jusuf Nurkic. Mais bon, Portland pourrait y aller avec un banc d’une équipe de départementale de la Creuse que la victoire serait tout de même acquise. Surtout que Portland vient de perdre contre Phoenix après avoir été devant une bonne partie du match. L’esprit revanchard sera bien présent. Attention tout de même parce que Minnesota vient de mettre 30 points sur la tête des Pelicans (pardon ?) et pourrait donc enchaîner avec une deuxième victoire de suite (pardon ??). Ce serait la première fois de la saison que les Wolves feraient deux victoires d’affilée. Malheureusement pour les supporters de Minnesota, les rêves n’existent pas.

4h00 : Suns – Pacers : Et là, on commence à causer. Phoenix , 2è affronte les Pacers 10è. Sur le papier, l’écart au classement est trop important. Mais le match doit être regardé. On va assister au retour de Caris LeVert, sur un temps de jeu limité, mais quand même. La rencontre sera chargée en émotions. Les Suns qui sont sur 4 victoires de suite veulent poursuivre leurs efforts pour asseoir leur domination sur la Conférence Ouest. Pas d’absent majeur à déclarer, et un retour que l’on attendait depuis plus de deux mois. Match à ne rater sous aucun prétexte.

After undergoing surgery to remove a small mass on his left kidney in late January, guard Caris LeVert will make his Indiana Pacers debut vs. Phoenix on Saturday, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2021

4h00 : Nuggets – Mavericks : On finit la soirée sur un match qui promet d’être de haute voltige. Un duel entre adeptes des fastfoods, du rab à la cantine, des doigts bien grassouillets. Vous l’aurez sûrement deviné, on parle ici du duel Nikola Jokic face à Luka Doncic. Même si l’un a perdu du poids, l’autre ne s’est pas gêné pour prendre quelques kilos, notamment pendant le All-Star break. Le QI basket de cette rencontre va tout simplement être hallucinant. Nettoyez-vous bien les yeux, parce qu’à tout moment on peut voir des passes sorties de nulle part, un garçon qui prend feu ou bien Luka qui prend une technique. En bref, une rencontre qui va justifier la question fatidique « Mais tu te lèves vraiment pour regarder des matchs la nuit ? ». Avec un spectacle comme il se prépare, oui, il faut se lever. On surveillera tout de même la cheville du Joker qui a vrillé hier soir et qui le place en questionable avant cette nuit.

De très belles affiches qui vont se ponctuer en apothéose à 4h du matin. Préparez une bonne dose de café, du popcorn, parce que le spectacle va être de mise. Et ça commence dès 20h.