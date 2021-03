Les Bucks arrachent la win à Washington 125-119 : Russell Westbrook énorme, Rui Hachimura kiffant, mais à la fin c’est Milwaukee qui gagne

Ce n’était pas forcément l’affiche qu’on attendait le plus cette nuit étant donné les circonstances. Les Wizards en back-to-back face aux Bucks, tout ça sans Bradley Beal ? Ça sentait le blowout à plein nez. Mais les Sorciers ont tout donné et ont failli lâché l’exploit du week-end sous l’impulsion de Russell Westbrook et Rui Hachimura.

Clairement, cela aurait pu être l’une des plus belles victoires de la saison pour Washington. Opposés à une équipe de Milwaukee qui tourne à plein régime depuis quasiment un mois, les Wizards ont joué crânement leur chance du début à la fin. Peu importe si Bealou était en civil avec son jacket Louis Vuitton sur le banc, peu importe si David Bertans était habillé en mode caporal, peu importe si l’équipe de la capitale restait sur une défaite à la maison contre Philadelphie le jour d’avant, Washington voulait montrer un visage conquérant. C’est souvent ce qui se passe quand on vous donne zéro chance de gagner et que vous êtes revanchard après avoir pris une branlée (-26 contre Philly). Et jusqu’au bout, les Wizards y ont cru. Ils y ont cru parce que Russell Westbrook avait activé le mode MVP 2017 : 42 points, 10 rebonds, 12 passes, 16/32 au tir dont 5/11 du parking, de quoi rappeler ses années Thunder quand il portait Oklahoma City quasiment à lui tout seul. Mieux physiquement après un début de saison marqué par les bobos, Brodie semblait possédé, notamment dans le quatrième quart-temps où il a failli se farcir les Bucks en mettant 12 points consécutifs à un moment donné, avant de planter un tir du parking pour égaliser à 119-119 à 40 secondes du buzzer. Problème numéro un, Khris Middleton est le genre de mec à avoir du sang-froid sur la ligne des lancers-francs dans le money time. Problème numéro deux, Westbrook n’a pas obtenu de call quand il a tenté d’égaliser sur un lay-up face à l’ami Khris. Problème numéro trois, les Wizards ont laissé filer de précieuses secondes avant de faire faute, pas aidés non plus par les arbitres qui ne voulaient visiblement pas envoyer Giannis Antetokounmpo sur la ligne des lancers-francs. 125-119 score final, dur à avaler.

C’est encore plus dur à avaler quand on sait que Rui Hachimura a sans doute sorti son meilleur match en carrière. Giannis ou pas en face, le sophomore a fini la rencontre avec 29 points, 11 rebonds, 3 interceptions à 11/18 au tir, 3/5 derrière l’arc et 4/4 aux lancers-francs. Un match référence pour Rui, le genre de match où il s’est montré particulièrement tranchant, le genre de match qui envoie du rêve pour les fans des Wizards, même s’il a terminé la rencontre sur les rotules avec un zéro pointé dans le quatrième quart-temps. En face, Jrue Holiday a fait le boulot dans l’ultime période (10 de ses 18 points), tandis que Giannis a continué sur son rythme de MVP : 33 points, 11 rebonds, 11 caviars, deuxième triple-double de suite, le tout à 12/19 au tir (2/4 de loin) et 7/8 aux lancers-francs, propre. Les Wizards pourront remercier Alex Len, auteur d’une prise de lutte ukrainienne sur le Freak en première mi-temps, ce qui a semble-t-il un peu énervé le double MVP en titre. Au final, les Bucks ont donc assuré l’essentiel pour remporter une huitième victoire en neuf matchs et conforter leur place sur le podium de la Conférence Est, tout en continuant de mettre la pression sur Brooklyn et Philadelphie, qui ne sont finalement pas très loin (1,5 match d’écart avec les Nets, 2 avec les Sixers).

Gros game, gros suspense, grosse prestation des Wizards, mais à la fin c’est Milwaukee qui gagne. Les deux équipes vont désormais se retrouver dans… deux jours pour un petit remake, toujours dans la capitale, et sûrement avec Bradley Beal en tenue.

