La nouvelle année a commencé mais on ne change pas les bonnes habitudes sur TrashTalk. Le mercredi, c’est MVP, et ça tombe bien parce qu’il fallait qu’on fasse un très gros point sur la course au Michael Jordan Trophy. On sort de deux semaines complètement folles en matière de performances individuelles et comme vous pouvez l’imaginer, ça a pas mal chamboulé le classement du MVP.

Stats : 30,8 points / 4,8 rebonds / 5,8 assists / 1,7 steal / 1,0 contre / 49,9% au tir

Bilan : 16 victoires – 21 défaites

Si Shai Gilgeous-Alexander a fait rager bon nombre de joueurs TTFL la nuit dernière avec son absence de dernière minute, on a voulu le réintégrer dans le Top 10 après une nouvelle belle quinzaine de sa part. Auteur de 44 pions – son meilleur total de la saison – face aux Pelicans juste avant Noël et s’imposant comme l’un des joueurs les plus clutch du circuit NBA (coucou les Blazers), SGA ne faiblit pas sur le plan individuel. Et en plus le Thunder continue d’être très respectable. Avec un bilan collectif de 16 victoires – 21 défaites, Oklahoma City peut avoir le play-in tournament dans le viseur (1,5 match de retard seulement sur le Jazz) alors que ça parlait plutôt tanking avant la saison. Bref, Shai mérite d’être là, lui qui est destiné à participer à son tout premier All-Star Game en février prochain.

_______

Stats : 26,0 points / 7,0 rebonds / 4,6 assists / 1,1 interception / 60,8% au tir

Bilan : 23 victoires – 14 défaites

Que les fans les Pelicans en profitent, Zion Williamson ne risque pas de rester longtemps à la neuvième place. Touché aux ischios tout récemment après être passé dans le protocole COVID, le buffle de la Nouvelle-Orléans ratera effectivement trois semaines de compétition minimum, ce qui le coupe clairement dans son bel élan. Avant son bobo, Zion restait notamment sur deux perfs XXL face aux Wolves (43 points, record en carrière) et aux Sixers (36 points), de quoi consolider la place de la Nouvelle-Orléans sur le podium de la Conférence Ouest malgré l’absence interminable de Brandon Ingram. On espère désormais que Zion ne restera pas sur la touche trop longtemps car quand il est à 100%, c’est un véritable rouleau compresseur.

_______

Stats : 27,2 points / 6,2 rebonds / 8,0 assists / 1,0 interception / 45,9% au tir

Bilan : 23 victoires – 13 défaites

“Plus de régularité”. Voilà ce que Ja Morant a répondu quand il a été interrogé sur ses bonnes résolutions de 2023. Et pour l’instant il les tient, comme le prouvent ses deux dernières sorties contre la Nouvelle-Orléans de Zion (32 points, 8 passes) et les Sacramento Kings (35 points, 8 rebonds, 5 passes), sans oublier son record en carrière à la passe face aux Raptors (17 assists). Ja va néanmoins devoir confirmer ça sur la durée pour espérer se mêler plus sérieusement à la Course au MVP, tout en assumant ses récents propos concernant la concurrence au sein de sa conférence. Les quatre défaites en cinq matchs entre le 17 et le 27 décembre ont prouvé que les Grizzlies n’étaient pas forcément “fine in the West” et qu’ils devront s’arracher pour espérer prendre le pouvoir. Le point positif, c’est que l’équipe de Morant a réussi à reprendre sa marche en avant depuis (trois victoires de suite), et n’est plus qu’à une victoire du leader Denver.

_______

Stats : 29,3 points / 3,9 rebonds / 4,8 assists / 1,4 steal / 49,2% au tir (41,3% à 3-points)

Bilan : 24 victoires – 14 défaites

Avec une série de trois défaites consécutives et des performances individuelles très discrètes selon ses standards, Donovan Mitchell a terminé l’année 2022 doucement. Par contre, il a commencé 2023 comme un fou furieux : 71 points, 11 assists et 8 rebonds contre les Bulls avant hier, tout simplement l’une des plus grandes performances offensives de l’histoire de la NBA. Une performance tellement folle que Spida et les Cavs ont dû faire un tour dans la salle “contrôle antidopage” après la rencontre. Sans Darius Garland de retour à l’infirmerie, Donovan permet aujourd’hui à Cleveland (quatrième de l’Est) de rester dans la course au podium de la conférence, pendant que Brooklyn n’arrête plus de gagner et que Milwaukee n’arrête plus de perdre.

71 PTS

8 REB

11 AST

W Donovan Mitchell sets a new scoring record for the Cleveland Cavaliers and becomes only the 7th player in NBA history to score 70+ points in a game. pic.twitter.com/qbOwr3sqyH — NBA (@NBA) January 3, 2023

_______

Stats : 33,5 points / 9,8 rebonds / 4,6 assists / 1,7 contre/ 1,2 steal / 53,2% au tir

Bilan : 22 victoires – 14 défaites

Pour beaucoup, Joel Embiid n’est pas assez mis en avant dans la Course au MVP. Chez nous, il vient en tout cas de faire un bond de trois places après une quinzaine de folie qui lui a permis de décrocher le titre de joueur du mois de décembre au sein de la Conférence Est. 44 points face aux Clippers, 35 à Noël au Madison Square Garden, 48 points – 10 rebonds contre les Wizards, 37 unités sur les Pelicans, un triple-double face au Thunder, 42 points – 11 rebonds sur la Nouvelle-Orléans… on arrête là ou on continue ? Après un début de saison pas tip top marqué notamment par plusieurs absences, Embiid a retrouvé tous ses pouvoirs pour ramener les Sixers (8 victoires sur les 10 derniers matchs) dans le Top 5 de l’Est, et sera une nouvelle fois l’un des principaux candidats MVP après avoir terminé deuxième au cours des deux dernières années.

_______

Stats : 32,8 points / 11,8 rebonds / 5,2 assists / 53,6% au tir

Bilan : 24 victoires – 13 défaites

Grosse chute pour Giannis Antetokounmpo, qui dominait la Course au MVP avec Jayson Tatum il y a encore deux semaines. Pourtant, individuellement, le Greek Freak a été mon-stru-eux ces derniers jours : deux matchs en 40 points – 20 rebonds, une perf à 55 pions (record en carrière), autant dire que le double MVP est très énervé actuellement. Mais s’il est énervé, c’est probablement parce que les Bucks enchaînent les défaites depuis quinze jours. Cinq revers en sept matchs pour Milwaukee, dont deux branlées à Brooklyn puis face aux Celtics à Noël (match dans lequel Giannis était pas mal dans le dur), clairement ça fait tache. Même si les Bucks ne sont pas au complet (Khris Middleton absent, Jrue Holiday aussi) et que le Freak doit un peu tout faire tout seul en ce moment, il va vite falloir redresser la barre sur le plan collectif pour se relancer dans cette Course au MVP 2022-23 qui ne fait absolument aucun cadeau.

_______

Stats : 30,8 points / 8,1 rebonds / 4,0 assists / 1,1 interception / 47,4% au tir

Bilan : 26 victoires – 12 défaites

Autre grand bonhomme du début de saison qui paye une dynamique collective pas super : Jayson Tatum. Les Celtics ont perdu 6 de leurs 11 derniers matchs (dont une défaite à OKC hier de 33 points, sans Gilgeous-Alexander…), de quoi fragiliser le dossier MVP de JT, qui faisait pourtant figure de grand favori à la mi-décembre. Cette mauvaise passe collective pourrait carrément coûter la première place de l’Est à Boston vu le rythme actuel des Brooklyn Nets (seulement 0,5 match de retard). Sur un plan purement individuel, Tatum continue cependant d’être exceptionnel, lui qui a notamment dominé Giannis Antetokounmpo à Noël (41 points) tout en lâchant d’autres cartons offensifs au cours de la dernière quinzaine.

_______

Stats : 29,6 points / 6,8 rebonds / 5,5 assists / 1,5 contre / 56,4% au tir

Bilan : 25 victoires – 12 défaites

Mais où s’arrêteront les Nets de Kevin Durant ? Cela fait 12 victoires de suite pour la bande de KD, qui squatte aujourd’hui la deuxième place de la Conférence Est tout en menaçant directement le leader Boston. Et ça forcément, ça solidifie de plus en plus le dossier de Durant, qui était pourtant mal parti il y a quelques semaines quand le chaos régnait encore à Brooklyn. Le Slim Reaper ne possède peut-être pas des perfs aussi marquantes que ses concurrents directs, mais la régularité et l’efficacité avec lesquelles il évolue actuellement plaident en sa faveur. Ses stats sur les 9 derniers matchs ? 28,2 points, 7,1 rebonds, 5,6 passes, 1,2 steal et 0,8 contre, le tout à 59% au tir dont 43% à 3-points et quasiment 97% sur la ligne des lancers-francs. Un monstre, tout simplement, qui vient en plus d’intégrer le Top 15 all-time des scoreurs NBA. La vie est belle pour KD en ce moment.

Kevin Durant avec 2 jeunes fans. pic.twitter.com/tGLQVRSe3f — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2023

_______

Stats : 34,3 points / 8,8 rebonds / 8,9 assists / 1,7 interception / 50,7% au tir

Bilan : 22 victoires – 16 défaites

Luka Doncic, par où commencer ? Par son 60-21-10 face aux Knicks ? Ses perfs à 50 pions contre les voisins texans de Houston et San Antonio ? Le nom du phénomène slovène est évidemment sur toutes les lèvres depuis deux semaines, deux semaines absolument all-time où il a fait du Wilt Chamberlain pour porter les Mavericks vers une série de sept victoires consécutives. Si on peut toujours s’inquiéter du niveau global de Dallas sachant que les Mavs ont dû s’employer pour arracher certaines victoires (notamment contre des équipes faibles comme Houston ou San Antonio) malgré les énormes exploits de Luka, il ne fait aucun doute que ce dernier est la définition même du mot “valuable”. Double joueur de la semaine à l’Ouest et également élu meilleur joueur du mois de décembre, Luka Doncic évolue sur une autre planète en ce moment.

_______

Stats : 25,6 points / 10,8 rebonds / 9,5 assists / 1,4 interception / 61,5% au tir

Bilan : 24 victoires – 13 défaites

“Si certains pensent que Nikola Jokic ne devrait pas être MVP car il l’a déjà eu 2 fois, c’est idiot.” La déclaration est signée du coach des Nuggets Mike Malone après la nouvelle masterclass de son joueur dans le choc face à Boston (30 points, 12 rebonds, 12 passes) le 1er janvier, et on ne peut qu’être d’accord avec lui. Parce que quand vous possédez le niveau d’excellence de Jokic, que vous continuez de repousser les limites de l’efficacité et de la polyvalence (career high à la passe et au pourcentage au tir cette année pour le Joker), et que vous portez votre équipe au sommet de la Conférence Ouest malgré des lieutenants (Jamal Murray, Michael Porter Jr.) pas encore au top, il n’y a aucune raison de ne pas être en pole position pour le MVP. Alors oui, certains votants auront peut-être du mal à opter pour le génie serbe sachant que les triple MVP dans l’histoire se comptent sur les doigts d’une main (Bill Russell, Larry Bird, Wilt Chamberlain), mais Jokic réunit une nouvelle fois tous les ingrédients pour rafler la mise.

Check out the best plays from Nikola Jokic’s WILD 41 PTS, 15 AST, 15 REB triple-double! #NBAXmas 🎄🎁 Presented by DraftKings pic.twitter.com/TAXfkXYgrO — NBA (@NBA) December 26, 2022

_______

Mentions honorables : Stephen Curry (Warriors), Devin Booker (Suns), Jaylen Brown (Celtics), LeBron James (Lakers), Julius Randle (Knicks), Tyrese Haliburton (Pacers), De’Aaron Fox (Kings), Damian Lillard (Blazers), Kyrie Irving (Nets)

Le MVP de la NBA au 4 janvier, pour vous c'est : Giannis Antetokounmpo

Jayson Tatum

Kevin Durant

Luka Doncic

Nikola Jokic

Autre View Results