Enchaînant les masterclass au scoring depuis le début de la saison (depuis toujours en fait), Kevin Durant n’arrête plus de grimper au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire. Et ce lundi à Cleveland, KD est tout simplement entré dans le Top 15 all-time.

Désolé Tim Duncan, va falloir laisser ta place.

Il manquait 13 points à Kevin Durant pour dépasser le meilleur ailier-fort de l’histoire au scoring et ainsi prendre la 15e place du classement des scoreurs. 13 points, autrement dit c’était réglé en un quart-temps ou presque cette nuit, KD égalant les 26 496 points de Timmy dès la fin des 12 premières minutes face aux Cavaliers. C’est finalement au milieu du second quart que Durant est officiellement entré dans le Top 15 all-time.

With this bucket, Kevin Durant passed Tim Duncan for 15th on the all-time scoring list! pic.twitter.com/1OPIH2EspQ — NBA (@NBA) December 27, 2022

Top 15, c’est sympa, ça sonne bien, c’est carré. Mais on prévient tout de suite, Kevin Durant ne s’arrêtera pas là. Et vu le niveau auquel il évolue actuellement, on pourrait parler de… Top 10 très vite. Dès cette saison 2022-23.

#15 : Kevin Durant (26 516 points)

#14 : Dominique Wilkins (26 668 points)

#13 : Oscar Robertson (26 710 points)

#12 : Hakeem Olajuwon (26 946 points)

#11 : Elvin Hayes (27 313 points)

#10 : Moses Malone (27 409 points)

Possédant 26 516 points au total après le match de cette nuit contre Cleveland et donc un retard de 893 unités sur Moses, Kevin Durant risque bien de tout écraser sur son passage, à condition évidemment qu’il reste en bonne santé ce qui a rarement été le cas ces dernières saisons. On croise les doigts pour KD, qui représente la définition même de “machine offensive” cette année : 33 matchs joués sur 34, 30 points marqués tous les soirs, autant dire que le mec est tout simplement injouable.

Considéré par certains comme le meilleur scoreur intrinsèque de l’histoire de la NBA, Kevin Durant a perdu du temps dans son ascension vers les sommets du classement all-time de points à cause des blessures qu’il a subies durant sa carrière, notamment cette rupture du tendon d’Achille en 2019 synonyme de saison blanche lors de la campagne suivante.

Un temps perdu qu’il tente de rattraper aujourd’hui en réalisant sa meilleure saison en carrière à l’efficacité globale au tir (56,3% !) et aux lancers-francs (92,7%).

____

Source texte : NBA