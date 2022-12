Tout récemment, Damian Lillard a dépassé Clyde Drexler pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire des Trail Blazers. Un accomplissement salué bien évidemment à Portland, mais aussi au sein de l’ensemble de la NBA à travers un magnifique hommage vidéo.

Les superstars Kevin Durant, Stephen Curry et Jayson Tatum, mais aussi ses anciens coéquipiers de Portland C.J. McCollum et Nicolas Batum, ou encore ceux de Team USA comme Draymond Green et Bam Adebayo.

Tous ont voulu rendre hommage à Damian Lillard, meilleur marqueur all-time des Blazers depuis une semaine maintenant.

Love and congratulations from across the league for Trail Blazers all-time leading scorer, @Dame_Lillard ❤️ pic.twitter.com/Ne1oFbm5vw — Portland Trail Blazers (@trailblazers) December 26, 2022

Kevin Durant : “Dame, tu travailles si dur depuis le premier jour, on a tous suivi ton parcours. Respect. C’est tellement inspirant. Continue comme ça frère.” Stephen Curry : “C’est un incroyable accomplissement. Je sais qu’on a eu beaucoup de batailles, et ce fut incroyable de te voir avancer dans ta carrière.” Jayson Tatum : “Dame D.O.L.L.A., mon frère. Je voulais juste te féliciter pour cet accomplissement incroyable. On a tous de la chance de pouvoir être témoin de ta greatness.” Nicolas Batum : “Mon frère, félicitations pour cet accomplissement, c’est énorme. Tu as tout fait pour cette franchise, cette ville.”

Des mots doux qui font toujours plaisir à entendre, et qui montre l’énorme respect entourant Damian Lillard à travers la NBA. Un respect qui puise non seulement sa source dans le record en lui-même, symbole évidemment de l’énorme talent de scoreur de Dame. Mais un respect qui puise également sa source dans la fidélité démontrée par Lillard envers les Blazers – sa franchise de toujours – et l’intégrité avec laquelle il mène sa carrière NBA.

Alors nous aussi, encore une fois, on tient à le dire : “Félicitations, Damian Lillard”.

____

Source texte : Twitter Blazers