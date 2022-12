Un grand comeback, ça va souvent avec un grand choke. Mais ce lundi soir, ce ne sont pas les Clippers qu’on souhaite applaudir en priorité. Les Pistons ont régalé en s’effondrant totalement dans le money-time, perdant leur match malgré 14 points d’avance à 3 minutes du buzzer… Score final ? 142 à 131 pour Los Angeles.

C’est la dure loi de la jeunesse, malheureusement.

Quand on est une équipe toute jeune, sans expérience, et qu’on affronte une équipe de darons ? On peut vite se prendre la leçon de l’année, et repartir au vestiaire tête baissée.

Pourtant, ce lundi soir, les Pistons avaient de quoi bomber le torse. Avec une marque bien répartie, des jeunes et des anciens qui contribuaient, et des Clippers totalement à la ramasse, le public se levait pour applaudir ses joueurs. Dans ce quatrième quart-temps à domicile, sur un alley-oop de Jaden Ivey pour Jalen Duren, la messe était dite. Detroit prenait le large, Tyronn Lue se séparait de ses titulaires, et les reporters californiens dégainaient déjà leurs conclusions.

Pire défaite de la saison. Une honte de basket.

Et il est vrai qu’à ce moment précis, les Clippers étaient partis pour finir en page principale de ce site, avec une fessée donnée sur la scène numéro un.

Trois minutes à jouer, 14 points d’avance pour les Pistons, c’est terminé.

Du moins, dans les têtes et sur le papier.

Car la suite va se transformer en un véritable cauchemar pour Detroit, mélangé à un rêve éveillé pour les Clippers.

Just how unlikely was the Clippers comeback against the Pistons?

Entering Monday, teams were 2-12,873 when trailing by 14+ with 3 minutes remaining in the play-by-play era (since 1996-97).

The Clippers were 0-417 in that scenario. pic.twitter.com/3xr52DW0BY

