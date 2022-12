Tout récemment, on se demandait si Domantas Sabonis allait devoir s’absenter à cause de sa blessure à la main. On vient d’avoir des précisions sur la nature de son bobo, et visiblement l’intérieur des Kings ne veut pas rejoindre la case infirmerie…

Domantas Sabonis n’a pas raté le moindre match cette saison. Et il n’a pas envie de commencer maintenant.

Victime d’une blessure au pouce de sa main gauche, plus précisément au niveau du ligament collatéral ulnaire si l’on en croit l’insider Marc Stein, l’intérieur lituanien des Kings prévoit de continuer à jouer, même s’il est officiellement listé comme incertain pour la prochaine rencontre de Sacramento face à Denver mardi.

The Kings say Domantas Sabonis has sustained an avulsion fracture of the ulnar collateral ligament (right thumb) but will try to play through the injury on his non-shooting hand.

Sabonis is listed as questionable for Tuesday’s game against Denver.

More: https://t.co/LGN9cVpMwn

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 27, 2022