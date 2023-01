Et si vous repreniez un petit match à 50 points en NBA ? Cette nuit, face à une raquette des Wizards à sa merci, Giannis Antetokounmpo s’est joint à la folie de scoring qui fait brûler la planète basket actuellement. Un petit match à 55 points pour le Freak, nouveau record en carrière et la win qui va avec (123-113).

C’est le tarif en ce moment en NBA.

Une nuit, un match, 50 points minimum pour un joueur.

Les performances exceptionnelles s’enchaînent, et il n’y a pas une star qui reste au calme sans se dire qu’il faudra ajouter sa propre touche personnelle dans ce brasier international. Après quelques sorties américaines tout à fait sympathiques lundi soir (71 points pour Donovan Mitchell, 54 points pour Klay Thompson), Giannis s’est dit que Luka et Embiid ne pouvaient pas être seul à représenter le camp non-Américain des grands scoreurs.

Doncic en ayant planté 60 et Embiid 59 cette saison, ça manquait un peu de sauce grec tout ça.

Le Freak a donc décidé de se défouler sur les Wizards, dans la continuité de ses récentes dingueries.

55 points, 10 rebonds, 7 passes, à 20/33 au tir et 15/16 aux lancers francs.

Et tout ça en 37 minutes, bien évidemment, puisque Giannis est du genre à tabasser la concu dans des temps de jeu tout à fait honorables.

55 PTS (career high)

10 REB

7 AST

20-33 FGM

15-16 FTM@Giannis_An34 en record de carrière lors de la victoire des @Bucks ! 3eme match consécutif à +40 PTS ! pic.twitter.com/HYvYkJQkUY — NBA France (@NBAFRANCE) January 4, 2023

Les 3 derniers matchs de Giannis Antetokounmpo : 45 points, 22 rebonds, 7 passes.

43 points, 20 rebonds, 5 passes.

55 points, 10 rebonds, 7 passes. Au calme. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2023

Il y a la perf, en elle-même, qui est immense et dans la suite des récentes défonces de Giannis.

En effet, on vous parlait il y a quelques jours de cette doublette historique, deux matchs de suite à 40 points, 20 rebonds et 5 passes minimum, et on se demandait s’il allait rajouter un troisième épisode à sa série personnelle. Trop grand, trop fort, trop rapide et trop responsabilisé chez les Bucks, l’immense Antetokounmpo n’a pas laissé de répit à la défense de Washington qui s’est inclinée pour la première fois en 5 matchs.

Mais c’est surtout la nécessité de ces performances qui marque, à Milwaukee en ce moment.

Avec 7 défaites sur les 11 derniers matchs et une chute sérieuse du trône de la Conférence Est, ce n’est pas que Giannis a forcé son jeu, c’est que Giannis doit évoluer à ce niveau de jeu pour que le bateau tienne. Des absences trop nombreuses, des adversaires qui se permettent, des fins de matchs pas très bien gérées (hello Chicago), les Bucks peuvent remercier leur Freak qui est dans une forme olympique. Où en serait l’équipe de Mike Budenholzer sans les perfs du monstre grec, va savoir…

La série continue, et on a du mal à l’écrire sans ricaner un minimum. Nouveau match en 40-20-5, nouveau record en carrière avec 55 points, on se retrouve demain soir pour une nouvelle nuit avec 3 types à 60 pions.