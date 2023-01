Pas besoin d’en planter 70 pour être énorme en ce moment. Une autre manière d’attirer tous les regards ? Être clutch, comme De’Aaron Fox. Le meneur des Kings a été une nouvelle fois sensationnel dans le money-time, plantant 22 de ses 37 points dans les 12 dernières minutes pour une victoire in extremis de Sacramento à Utah (117-115).

All-Star ou pas All-Star, l’ami renard ?

S’il y a eu un soir où De’Aaron Fox s’est permis de répondre lui-même à la question, c’était ce mardi. En déplacement à Utah, après avoir récemment battu le Jazz à domicile sur un énorme shoot de Kevin Huerter, les Kings espéraient continuer sur leur magnifique début de saison en ajoutant un nouveau gros succès à leur liste. Il fallait cependant repousser Lauri Markkanen et sa bande, sachant que les désillusions au buzzer s’enchaînaient après un dernier coup de poignard signé Tyler Herro.

Utah pouvait d’ailleurs encore compter sur son génial Finlandais, quasi-héros au buzzer comme on en reparlera plus bas. Bien accompagné par Jordan Clarkson et Malik Beasley, Markkanen pensait stopper l’hémorragie récente à Salt Lake City.

Mais il faut dire les choses, De’Aaron Fox est beaucoup trop clutch cette saison.

Combien de fois les Kings ont mis la balle dans les mains de Fox, et ce dernier a sauvé la mise pour sa franchise ?

Sans enchaîner les game-winners, De’Aaron n’a pas arrêté d’offrir des quatrièmes quart-temps exceptionnels, et Utah en a justement fait les frais ce mardi soir.

22 IN THE 4TH QUARTER.

GAME WINNER WITH 0.4 LEFT. DE’AARON. FOX. pic.twitter.com/wlxnQtPOwT — NBA (@NBA) January 4, 2023

22 de ses 37 points dans le money-time cette nuit à Utah, dont le lay-up de la victoire. Il est lui. https://t.co/iv3bpSzl9G — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2023

22 points dans le dernier quart-temps, dont le lay-up en mode TGV à moins d’une seconde de la fin ?

Si Stephen Curry ou Luka Doncic faisaient cela, on crierait au génie. Il faut donc en faire de même pour Fox, toujours aussi patient, alternant entre tirs à mi-distance et pénétrations assassines, analysant parfaitement la défense adverse pour la punir à volonté. Ce parquet, celui de Utah, il espère justement le retrouver dans un mois avec un maillot de All-Star.

Scorant 37 points au total dont ces 22 points dans l’ultime période, Fox a tout de même eu un sacré coup de chaud au buzzer, tout comme le reste de la Kangz Nation.

En effet, alors que De’Aaron le dragster mettait un splendide lay-up et ne laissait que 0,4 seconde sur l’horloge au Jazz, on se disait que la partie était terminée.

Et bien non.

Lauri Markkanen va envoyer une prière sur une passe de NFL de Jarred Vanderbilt, le tir transperçant les filets pendant que la foule sur place explose. Malheureusement pour le Jazz, le replay existe… et l’arbitre va voir clairement sur le ralenti que la balle était encore dans les mains du Finlandais au moment où le buzzer sonne. Déprime à Utah, soulagement à Sacramento.

Encore un petit miracle, encore un petit coup de chance pour les Kings, mais surtout provoqué par l’abnégation de ce groupe dirigé par De’Aaron le renard des surfaces.

Nouvelle victoire des Kings, nouveaux actes héroïques de De’Aaron Fox dans le money-time, va falloir faire de la place chez les All-Stars car le meneur de Sacramento évolue à un niveau tout simplement étoilé cette saison !