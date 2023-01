Jusqu’au bout, cette année 2022 aura été incroyable sur les parquets. Cette nuit, dans les dernières secondes du match Jazz – Heat, Tyler Herro a planté un 3-points de folie pour crucifier Utah au buzzer. Jamais l’arrière du Heat n’avait aussi bien porté son nom.

“TYLER. IS. THE HERO.”

Aux anges, le commentateur du Heat Eric Reid n’a pas pu se retenir. Le jeu de mots est facile, mais en même temps tellement approprié à la situation.

123-123, 6 secondes à jouer. Lauri Markkanen vient d’égaliser sur la ligne des lancers-francs, remise en jeu ligne de fond pour Miami. Max Strus donne la balle à Tyler Herro qui remonte le terrain face à Jordan Clarkson. Le temps s’écoule rapidement, à tel point qu’on se demande si l’arrière du Heat va réussir à lâcher un tir avant le buzzer. Une fois le milieu de terrain franchi, Herro trouve un espace improbable entre Clarkson et Collin Sexton.

La suite ? Prise d’appui pied gauche, tir désespéré à la dernière seconde, et puis… BANG !

🚨 TYLER HERRO GAME-WINNER AT THE BUZZER 🚨

HAPPY NEW YEAR FROM TYLER HERRO AS THE HEAT TAKE DOWN THE JAZZ!!!

Miami wins 126-123 after the late-game fireworks 🎆@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/m8ZiJMPwj9

