Bien mal embarqués dans ce match, les Sixers ont joué avec les tripes pour remonter 20 points de retard face aux Clippers et finalement s’imposer 119-114 dans le sillage d’un super duo Joel Embiid-James Harden.

Un match de basket a deux mi-temps et cette rencontre a été le parfait symbole de cette règle simple qui devrait parler à tout le monde. Le premier acte ? Totalement à l’avantage des Clippers. Kawhi Leonard et Paul George enchainent les ficelles, Norman Powell se montre en sortie de banc, toute la bande de Tyronn Lue semble en feu offensivement, tout en verrouillant derrière. Hormis Joel Embiid qui fait ses stats en attaque, c’est clairement L.A qui est aux commandes et c’est on ne peut plus mérité.

Après la pause ? Une musique bien différente. Probablement bougés par Doc Rivers dans les vestiaires, les joueurs des Sixers reviennent avec de bien meilleures intentions. Bien plus conquérants sur le plan défensif, et grâce à un groupe qui pousse enfin dans la même direction, Philadelphie retourne totalement la rencontre. Joel Embiid continue son chantier monumental (44 points), James Harden abreuve tout le monde (20 points, 11 rebonds et… 21 passes décisives, record en carrière et record de franchise égalé), les role players sont au diapason. Les Clippers ne parviennent pas à stopper l’hémorragie et perdent le lead. Un scénario improbable alors qu’ils menaient pourtant de 20 points avant la pause !

James Harden et les hommes du banc parviennent à créer un premier gap mais Kawhi Leonard et Norman Powell se déchainent pour remettre les Clippers à hauteur. Le duel prend des airs d’O.K. Corral, aucune équipe ne voulant lâcher l’affaire. Grâce à un gros run sur les dernières minutes, Philly parvient à prendre neuf points d’avance à 1min30 de la fin mais les Clippers sont sur leurs talons. Kawhi Leonard, excellent ce soir (28 points) rate alors un lancer capital pour revenir à -2 et Joel Embiid ne tremble pas pour donner cinq longueurs d’avance aux siens. L.A. rate sa dernière tentative de loin et laisse la victoire à son hôte.

Longtemps menés, les Sixers ont su inverser la tendance grâce à leurs stars et un collectif soudé pour retourner les Clippers et remporter une septième victoire de rang à la maison. Une série qui n’avait plus été réalisée dans la Cité de l’amour fraternel depuis… 1978 !