Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec MVP. À un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, les choses se précisent dans la lutte au plus prestigieux des trophées individuels. Certains sont officiellement hors course, d’autres solidifient leur candidature, et enfin il y a ceux qui jettent leurs dernières forces dans la bataille pour marquer les esprits des votants.

Stats : 24,8 points / 12,5 rebonds / 3,6 assists / 2,5 contres / 1,2 steal / 55,5% au tir

Bilan : 36 victoires – 30 défaites

Anthony Davis a marqué les esprits avec sa performance de folie (27 points, 25 rebonds, 5 passes, 7 interceptions, 3 contres) face aux Wolves il y a quelques jours, mais c’est l’ensemble de son œuvre ainsi que la belle dynamique actuelle des Lakers qui lui permettent d’intégrer notre Top 10 du MVP. On parle d’un joueur qui réalise une nouvelle saison calibre DPOY tout en envoyant 25 points par soir. Des mecs comme ça en NBA, on n’en connaît pas beaucoup. AD réalise également sa deuxième meilleure saison en carrière à la passe et surtout, il n’a raté que quatre des 66 matchs de son équipe. Sous son impulsion (et celle de LeBron James évidemment), les Lakers restent sur 11 victoires en 16 matchs.

Anthony Davis with a SPECIAL performance tonight in LA 👏

🔥 27 PTS

🔥 25 REB

🔥 7 STL

🔥 5 AST

🔥 3 BLK

The first player ever with 25+ PTS, 25+ REB and 5+ STL in a game. pic.twitter.com/IXx1RhEWWJ

— NBA (@NBA) March 11, 2024

_______

Stats : 20,1 points / 13,5 rebonds / 8,4 assists / 61,5% au tir

Bilan : 37 victoires – 27 défaites

Question du jour : qui est le leader NBA au nombre de triple-doubles cette saison ? Non, il ne s’agit pas de Nikola Jokic mais bien de Domantas Sabonis (22 au total). À ça il faut également ajouter 47 double-doubles consécutifs, record de la franchise des Kings sur une saison. Bref, Sabo est monstrueux de régularité et de polyvalence. Cela ne suffit pas toujours pour permettre à Sacramento d’enchaîner les victoires, Domas et ses coéquipiers se retrouvant actuellement en dehors du Top 6 à l’Ouest (septième de conférence). Mais difficile d’ignorer l’énorme chantier que réalise le Lituanien à chaque fois qu’il met les pieds sur un parquet.

_______

Stats : 23,7 points / 6,2 rebonds / 3,7 assists / 1,7 steal / 52,3% au tir

Bilan : 41 victoires – 23 défaites

Quinzaine un peu compliquée pour Kawhi Leonard, quinzaine ponctuée par une blessure au dos hier face aux Wolves. Également absent dans le match face aux Bucks dimanche à cause d’une douleur à l’aine, Kawhi n’a pas pu empêcher les deux dernières défaites des Clippers. Ces deux revers viennent conforter une dynamique pas top pour l’équipe du Klaw, qui affiche un bilan de 4 victoires – 4 défaites depuis fin février (et 7-8 sur le mois dernier). L’objectif est clair pour Kawhi Leonard et les Clippers en cette fin de saison régulière : arriver en Playoffs en bonne santé. Pour le titre de MVP, on repassera.

_______

Stats : 26,3 points / 5,4 rebonds / 5,2 assists / 1,2 steal / 46,8% au tir

Bilan : 45 victoires – 21 défaites

Si les Wolves connaissent des zones de turbulence en ce moment (blessure de Karl-Anthony Towns, quatre défaites en sept matchs, Rudy Gobert vs les arbitres…), Anthony Edwards est véritablement en mission pour garder Minnesota sur le podium de l’Ouest : 44 points avec un contre de mutant à Indiana, puis 37 points sur le parquet des Clippers cette nuit, tout ça malgré des bobos (notamment à la cheville) qui empêcheraient beaucoup de joueurs de jouer. “C’est Wolverine !” Voilà ce qu’a déclaré son manager Justin Holland, qui connaît Ant-Man depuis longtemps mais qui est toujours autant impressionné par la capacité d’Edwards à surmonter les pépins physiques. Les Wolves auront bien besoin des super-pouvoirs de leur arrière pour tenir le coup sans KAT.

ANTHONY EDWARDS IS UNREAL.

pic.twitter.com/S7ulYr6Dgt https://t.co/D0KtWS0U5e

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 8, 2024

_______

Stats : 28,5 points / 6,7 rebonds / 5,5 assists / 1,3 contre / 52,9% au tir

Bilan : 38 victoires – 27 défaites

Alors que Devin Booker a pris la place de Bradley Beal à l’infirmerie début mars, Kevin Durant a tenu la baraque pour maintenir les Suns dans le Top 6 de la Conférence Ouest. On pense à son match à Denver (35 points, 8 rebonds, 5 passes) où il a été hyper clutch pour permettre à Phoenix de taper le champion en titre chez lui. On pense aussi à sa masterclass face aux Celtics (45 points, 10 rebonds, 6 passes à 18/26 au tir) malgré la défaite au bout, ou encore à ses 37 points sur le parquet de Cleveland il y a deux jours. Si la saison des Suns est faite de hauts et de bas, et reste symbolisée par les blessures, Kevin Durant maintient un niveau d’excellence (des deux côtés du terrain en plus) qui le fait monter jusqu’à la sixième place du classement MVP.

KD scores 35, including 8 clutch points in OT as the Suns knock off the red-hot Nuggets in Denver 😮‍💨

35 PTS | 8 REB | 5 AST pic.twitter.com/yezs6O1IaC

— NBA (@NBA) March 6, 2024

_______

Stats : 27,0 points / 8,4 rebonds / 4,9 assists / 1,0 steal / 47,3% au tir

Bilan : 51 victoires – 14 défaites

Jayson Tatum reste abonné à la cinquième place du MVP, mais ses chances de remporter le trophée sont quasiment nulles après les trous d’air qu’il a connus lors de la dernière quinzaine. Une fin de match raté à Cleveland (défaite), un match tout entier raté dans l’énorme choc à Denver (défaite), puis une performance tout juste moyenne sur les terres de Kevin Durant (11/28 au tir, 4 turnovers) où il a lui même avoué avoir ch*é dans la colle. Pas top pour un candidat MVP. Jayson Tatum reste le meilleur joueur de la meilleure équipe NBA, sa saison reste très solide, mais on peut se poser des questions sur sa capacité à régulièrement répondre présent dans les grands moments.

_______

Stats : 30,8 points / 11,2 rebonds / 6,4 assists / 1,0 contre / 1,2 steal / 61,5% au tir

Bilan : 42 victoires – 24 défaites

Alors qu’on pensait que les Bucks version Doc Rivers avaient trouvé la bonne formule post All-Star Break, ils sont retombés dans leurs travers avec trois défaites sur les quatre derniers matchs et une défense à nouveau en mode portes ouvertes : 125 points encaissés à Golden State, 123 face aux Lakers, 129 à Sacramento, ça pique. Cette incapacité de Milwaukee à vraiment enclencher le mode rouleau-compresseur empêche Giannis Antetokounmpo de se mêler plus sérieusement à la course au MVP. Et pourtant il ne démérite pas. Montrant de plus en plus d’automatismes avec Damian Lillard, le Greek Freak tourne à 33,4 points, 11,4 rebonds et 7,6 passes de moyenne (!) depuis début mars.

_______

Stats : 34,6 points / 9,1 rebonds / 9,9 assists / 1,5 steal / 49,5% au tir

Bilan : 37 victoires – 28 défaites

Élu Joueur du mois puis Joueur de la semaine, Luka Doncic est sur un rythme de MVP : sept triple-doubles de suite, dont six consécutifs à 30 points (record NBA) et cinq à 35 points (record NBA) ! Doncic transforme même Daniel Gafford en Wilt Chamberlain (ou presque), le pivot restant sur un… 28/28 au tir. Mais si ces chiffres font tourner la tête, ils ne font pas toujours gagner des matchs. Dallas n’a remporté “que” quatre des sept matchs où Luka finit en triple-double, preuve que les Mavs ont encore du chemin à parcourir sur le plan collectif pour rivaliser avec les meilleurs à l’Ouest. Le bon côté des choses, c’est que la bande à Luka Doncic reste sur trois succès de suite et n’est qu’à un petit match du Top 6 de l’Ouest. Tout reste donc à faire. Si Dallas grimpe, le Slovène aura peut-être une petite chance de rivaliser avec les deux phénomènes placés devant lui au classement du MVP.

Luka Doncic 'steals' Dwight Powell's glasses near the end of the Mavs-Pistons game pic.twitter.com/RYt2zVXXI4

— What are NBA Celebs Upto? (@NBACelebsUpdate) March 10, 2024

_______

Stats : 31,1 points / 5,6 rebonds / 6,4 assists / 2,1 steals / 1,0 contre / 54,4% au tir

Bilan : 45 victoires – 20 défaites

Comment expliquer l’exceptionnelle constance de Shai Gilgeous-Alexander ? “Je suis constant dans tout ce que je fais dans ma vie”, voilà le secret de SGA. L’arrière star d’Oklahoma City a réalisé un… 48e match à minimum 30 points cette saison, nouveau record de franchise au Thunder devant un certain Kevin Durant. Est-ce que cela permettra à Shai de succéder à KD pour devenir le premier joueur d’OKC à devenir MVP depuis 2014 ? Clairement l’arrière canadien a ses chances. Mais pour cela, le Thunder devra sans doute finir premier de la Conférence Ouest. Après avoir perdu trois des sept derniers matchs, Oklahoma City se retrouve actuellement à égalité avec Denver (45 victoires – 20 défaites) au sommet du classement.

_______

Stats : 26,2 points / 12,3 rebonds / 9,2 assists / 1,3 steal / 58,2% au tir

Bilan : 45 victoires – 20 défaites

Plus on avance, plus on se demande qui va bien pouvoir arrêter Nikola Jokic et ses Nuggets. Depuis le All-Star Break, le Joker tourne à 26,7 points, 13,6 rebonds, 10,6 passes, 2 interceptions et 1 contre de moyenne à plus de 60% au tir et 92% aux lancers-francs. Le bilan de Denver pendant ce temps-là ? Neuf victoires en dix matchs, dont une dans l’énorme choc face aux Celtics où Jokic a brillé de mille feux (32 points, 12 rebonds, 11 passes). On est en panne de superlatifs pour exprimer la domination du pivot serbe. On ne sait plus quoi dire pour expliquer sa capacité à sublimer le collectif de son équipe. Ah si on sait : “MVP”, tout simplement.

Nikola Jokic vs Celtics

32 PTS

12 REB

11 AST

11/19 FG#MileHighBasketball W pic.twitter.com/5JfkBzdint

— A Walking Highlight (@11AWH) March 8, 2024

_______

Mentions honorables : Jalen Brunson (Knicks), Tyrese Haliburton (Pacers), LeBron James (Lakers), De’Aaron Fox (Kings), Devin Booker (Suns), Stephen Curry (Warriors), Jaylen Brown (Celtics)

Pour info : Donovan Mitchell n’est plus éligible à la Course au MVP car il terminera la saison en dessous de la barre minimum des 65 matchs joués (comme Joel Embiid).