La NBA discute des moyens d’augmenter l’impact physique en défense

Dans une saison où les cartons offensifs se multiplient, où les attaques sont plus efficaces que jamais et où on a vu un All-Star Game approcher les… 400 points, la NBA se pose la question de savoir si elle s’est un peu trop tournée vers l’offensive. Cela discute en coulisses pour remettre un peu de défense au milieu de tout ça.

Depuis le All-Star Break, les arbitres laissent plus de place à l’impact physique en défense, et sifflent moins les contacts. Ce n’est pas qu’une impression visuelle, cela se traduit également par les chiffres.

Comme l’indique l’insider Marc Stein, il y a presque trois lancers-francs de moins en moyenne (de 23 à 20) depuis la trêve de février, et la moyenne de points a également chuté, passant de 115,5 par équipe et par match à 111,7. Cette baisse soudaine nourrit les soupçons autour de la NBA, certains affirmant que la Ligue a donné de nouvelles consignes aux arbitres après le fiasco du All-Star Game, qui avait particulièrement frustré Adam Silver.

La Ligue jure que non, mais ce n’est pas pour autant qu’elle ne réfléchit pas au sujet.

The NBA Competition Committee met Tuesday to discuss ways to incorporate more defensive freedom for players when it comes to physicality.

Could changes be on the way?@ShamsCharania & @talkhoops discuss more in The Bounce ⤵️https://t.co/SQpiv3GoTc pic.twitter.com/O966gqNDiQ

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) March 13, 2024

Mardi, le comité de compétition de la NBA s’est réuni pour discuter de la place de la défense dans le jeu NBA actuel. Est-il venu le temps de redonner du pouvoir aux défenseurs ? Voilà la question centrale autour de laquelle dirigeants, joueurs et propriétaires ont échangé hier.

Selon Shams Charania de The Athletic, la NBA envisage de redonner de la liberté aux défenseurs en permettant plus de contact physique qu’actuellement. Cela ne veut pas dire que la Ligue va réautoriser le hand-checking comme à la vieille époque (désolé les fans des 90’s), car elle veut évidemment que le jeu pratiqué reste fluide, offensif, et permette la mise en avant des plus grands talents de la NBA. Mais il y a un nouvel équilibre à trouver, et le comité de compétition va sérieusement y réfléchir lors des prochains mois pour potentiellement modifier quelques règles en vue de la saison prochaine.

Si on ne peut qu’applaudir les joueurs réalisant d’énormes perfs offensives, un peu plus de défense ne ferait clairement pas de mal à la NBA d’aujourd’hui. Au contraire, elle rendrait le jeu encore plus attractif, et les matchs sans doute plus compétitifs.

Sources texte : The Athletic / Marc Stein

The state of NBA scoring: https://t.co/U6vUD3z7BH pic.twitter.com/IXcSEx8P48

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 12, 2024