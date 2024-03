Neuf matchs à l’affiche mercredi soir, et il y en a pour tous les goûts, des plus fins aux plus douteux ! On aura droit à un remake des dernières Finales NBA et un gros choc dans la course aux Playoffs à l’Ouest.

Le programme de la nuit :

0h : Pistons – Raptors

0h : Magic – Nets

0h30 : Pacers – Bulls

0h30 : Heat – Nuggets

1h : Grizzlies – Hornets

1h : Pelicans – Cavaliers

1h30 : Mavericks – Warriors

3h : Blazers – Hawks

3h : Kings – Lakers

Le match à ne pas rater : Heat – Nuggets

Le Heat est sur trois défaites de rang, dont la dernière particulièrement moche contre les Wizards. En face, les champions en titre ont remporté 9 de leurs 10 derniers matchs avec un Nikola Jokic en mode mammouth. Déséquilibre ? Pas forcément. En souvenir des Finales NBA 2023, Miami peut être surmotivé et déterminé à inverser sa courbe de résultats.

Le groupe des Nuggets est au complet, Love et Herro sont OUT pour le Heat. Mais avec Jimmy Butler (probable), Bam Adebayo et toute la clique de brigands, impossible de s’attendre à un match facile pour les pensionnaires du Colorado. Il y a deux semaines, les Nuggets l’avaient emporté au terme d’un match très étriqué (103-97) qui sentait bon les Playoffs. On en veut encore.

Mais aussi…

Bataille dans les toilettes de la Conférence Est à Detroit, mais que va nous inventer Kelly Olynyk ?

Magic et Nets sont deux mots qui ne vont pas ensemble, Magic et Magic ça fonctionne par contre.

Chicago dans l’Indiana : DeRozan va arroser, Drummond à la moisson et Haliburton pour la (grande) distribution, un super modèle économique au pays des tracteurs.

Grizzlies – Hornets, ou le titre d’une fable de la Fontaine moderne à l’américaine. “La raison du plus mauvais est toujours la meilleure.”

Zion Williamson en forme et la moitié de Cleveland à l’infirmerie. Chevaucher un Pélican, la mission compliquée du jour pour Garland & co.

Si Luka Doncic pose 35 points, 10 rebonds et 11 passes face aux Warriors, toutes ses moyennes du mois de mars vont baisser.

Un duel Atlanta – Portland qui fait tellement peu rêver qu’on n’a pas de vanne. Allez Rayan.

Les Lakers à Sacramento, c’est un thriller garanti et attendez-vous à ce que l’équipe perdante vienne parler des arbitres. LeBron questionable.

Les Français de la nuit :

Evan Fournier pour avoir un peu de temps de jeu face à Toronto.

Peut-être un peu de Rayan Rupert, qui n’a joué que deux petites minutes il y a deux jours.

Et en G League :