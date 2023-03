Nous sommes le mercredi 29 mars 2023 et il ne reste qu’une semaine et demie avant la fin de la saison régulière. Habituellement, à ce stade, la Course au MVP est plus ou moins jouée, mais pas cette année. Nikola Jokic, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo continuent de se battre pour remporter le plus prestigieux des trophées individuels. Après le dossier du Joker, zoom sur celui de Joel.

Les stats

Avec 33,3 points par match, Joel Embiid réalise non seulement sa meilleure saison au scoring, mais est également le meilleur marqueur de toute la NBA. Et ça, forcément, ça pèse, surtout quand vous y ajoutez 10,2 rebonds, 4,2 passes, 1,7 contre et 1,1 interception par soir, à 54,5% au tir et 85,6% aux lancers-francs. Pour la faire courte, Joel Embiid est inarrêtable, lui qui peut faire mal de tellement de manières différentes : à mi-distance après un pick-and-roll avec son copain James Harden, dans la raquette à travers sa puissance et sa technique, sur la ligne des lancers grâce à sa capacité à provoquer des fautes… bref on parle d’un véritable phénomène, qui domine des deux côtés du terrain. Il n’y a qu’à écouter les récents propos de Nikola Jokic pour comprendre l’impact de Joel sur un terrain de basket :

“Je pense qu’il est un excellent joueur. Je pense qu’on se rappellera de lui comme l’un des joueurs les plus dominants de la ligue. C’est un monstre, il est tellement talentueux. Il peut impacter le jeu de plusieurs façons, et il défend très bien.”

33,3 points (à 54,5% au tir et 85,6% aux lancers), 10,2 rebonds, 4,2 passes, 1,7 contre, 1,1 steal en 34,7 minutes

Joel Embiid in the loss to the Warriors: 46 PTS (19/22 FT), 9 REB, 8 AST Draymond: “He told me, ‘You know why I played like that tonight? You said Joker was the hardest person to guard in the league. I took that personal.’”pic.twitter.com/i6s28hbLrR — Ballislife.com (@Ballislife) March 25, 2023

Le bilan collectif

Peu convaincants en début de saison, les Sixers de Joel Embiid sont sérieusement montés en puissance au fur et à mesure des semaines. Ils ont en effet remporté 37 matchs sur 51 joués depuis le 9 décembre derrière un Jojo calibre MVP. Résultat, Philadelphie peut aujourd’hui toujours espérer décrocher la deuxième place de la Conférence Est, les hommes de Doc Rivers affichant un bilan global de 49 victoires pour 26 défaites (2,5 matchs de retard sur le second, Boston). Une deuxième place que les Sixers avaient même occupée il y a quelques jours, avant de perdre quatre matchs sur cinq.

La dynamique

Cette mauvaise série de quatre défaites en cinq matchs, qu’on vient tout juste de mentionner, tombe au mauvais moment pour Joel Embiid, qui était passé favori pour remporter le titre de MVP devant Nikola Jokic. Les Sixers l’ont dit et répété récemment, l’objectif de cette fin de saison régulière est d’arriver en Playoffs en bonne santé, pas d’accumuler le plus de victoires possible. Une approche qu’on peut comprendre mais qui n’aide pas le dossier MVP de Jojo, surtout que ce dernier – touché par un bobo au mollet – a préféré faire l’impasse sur un duel hyper attendu face au Joker à Denver lundi soir. Vous l’avez compris, Embiid a déjà connu meilleure dynamique, même si ses dernières performances individuelles restent exceptionnelles.

La narrative

Avec les bons résultats des Sixers ces dernières semaines, les perfs XXL de Joel Embiid, son duel remporté avec brio face à Nikola Jokic fin janvier, et le passage à vide des Nuggets début mars, la narrative semblait favoriser le pivot des Sixers dernièrement. Surtout que ce dernier réalise globalement la meilleure saison de sa carrière, après avoir terminé deuxième dans la Course au MVP ces deux dernières années (à chaque fois derrière Jokic). De plus en plus, on s’est dit, “tiens tiens, c’est peut-être l’année de Joel Embiid”. Mais les récentes défaites, et surtout son absence à Denver en début de semaine – dans un match où il aurait pu solidifier son dossier – reste en travers de la gorge de beaucoup de monde. Notamment l’analyste d’ESPN et ancien joueur Kendrick Perkins : “Il n’avait pas le droit de rater ce match. J’ai un vote pour le MVP, et je me souviendrai de ce moment.” Joel a-t-il définitivement laissé passer sa chance ?

Et concrètement, le dossier

Joel Embiid possède évidemment un dossier suffisamment solide pour pouvoir prétendre au titre de MVP, autant au niveau de ses performances individuelles que du bilan collectif. Le pivot des Sixers a aussi marqué les esprits à travers des prestations irréelles (59 points contre Utah en novembre par exemple) et des masterclass face à ses concurrents directs (face à Jokic ici, ou Giannis Antetokounmpo là). Mais dans une saison où vous avez Nikola Jokic au sommet de son art, la marge d’erreur est faible, et Embiid risque d’être pénalisé par son nombre de matchs manqués. Son forfait chez les Nuggets en début de semaine représente son 14e de la saison. Seulement un joueur dans l’histoire de la NBA a été élu MVP avec autant d’absences : Bill Walton en 1977-78.

