C’est LA grosse déception de la nuit dernière : l’absence de Joel Embiid à la Ball Arena de Denver pour y affronter Jokic dans un duel pour le trophée de MVP. Les premiers déçus semblaient être les fans des… Nuggets, qui n’ont pas manqué d’imagination pour chambrer gentiment Jojo.

C’est pour des affrontements comme ceux-là que l’on reste éveillés la nuit. Mais hier soir, pas de Joel Embiid dans le Colorado pour faire face à Nikola Jokić, une déception pour tous les assidus de NBA, mais surtout pour les fans présents dans la salle qui n’ont pas manqué de mettre quelques pièces dans la tirelire à troll :

These young Nuggets fans trolled Joel Embiid 😅😬 pic.twitter.com/M61oDa2ejS — Bleacher Report (@BleacherReport) March 28, 2023

Du coup, le Joker en a profité pour soigner sa ligne de stats (25 points, 17 rebonds, 12 passes) et permettre à son équipe de signer une 51è victoire cette saison, mais il faut dire que cela fait quand même un bout de temps que Joel Embiid… n’a pas affronté Denver. Le dernier affrontement remonte ainsi au 8 novembre 2019 :

Le dernier match de Embiid à Denver ?

Le 8 novembre 2019. — Nuggets France (@NuggetsFra) March 27, 2023

En conférence de presse, Nikola Jokić a en tout cas fait preuve de grande classe en encensant Embiid :

“C’est un grand joueur. Il restera dans les mémoires comme l’un des joueurs les plus dominants de la ligue. C’est une bête. Il est tellement talentueux (…)”

Pour voir Joel et Niko s’affronter cette saison ? Il faudra que les Nuggets et les Sixers atteignent les Finales NBA. On ne dit pas que le pivot de Philly fuit celui de Denver, mais on dit que si le duel a lieu, cette fois-ci le Process ne pourra plus se cacher.