Alors que les Blazers sont aujourd’hui distancés dans la course au play-in tournament à l’Ouest, Damian Lillard devrait rester sur la touche pour la fin de la saison régulière. On ne reverra donc plus le sniper de Portland en cette campagne 2022-23, et certains se demandent si on le reverra tout court dans l’Oregon.

Damian Lillard jouera-t-il un autre match avec les Blazers ?

Dit comme ça, la question peut paraître un peu brutale. Cela fait plus d’une décennie que Dame défend les couleurs de Portland, et il a toujours exprimé sa volonté de faire toute sa carrière dans l’Oregon. Mais à bientôt 33 ans, Lillard va regarder les Playoffs depuis son canapé pour la deuxième année consécutive, alors que les Blazers avaient montré de belles promesses en début de saison. Autant dire que la déception est grande pour Dame D.O.L.L.A., toujours à la recherche d’une première bague de champion. De quoi relancer les spéculations sur son avenir.

“Concernant Damian Lillard, on peut se demander s’il jouera un autre match avec les Blazers. […] Quel est son avenir ? Je pense qu’il y aura de vraies discussions au cours de l’intersaison afin d’améliorer l’équipe. Et s’ils n’y arrivent pas, que feront-ils avec Damian Lillard ? Il y a beaucoup d’interrogations à ce sujet.” – Shams Charania (FanDuel TV)

Damian Lillard a souvent shutdown les rumeurs de départ ces dernières années, et peut-être que ce sera une nouvelle fois le cas. Mais quand vous avez Shams – l’un des insiders les mieux informés de la NBA – qui balance ça à trois mois de l’intersaison, on ne peut que tendre l’oreille. Surtout après la décla lâchée par Lillard il y a quelques jours, en conférence de presse après une sixième défaite consécutive face aux Clippers. Interrogé sur les progrès de certains jeunes joueurs de Portland (Shaedon Sharpe notamment), Dame a souligné l’évolution positive de ces derniers, mais a clairement fait comprendre que sa priorité est ailleurs désormais.

“Je ne suis pas intéressé par une reconstruction. C’est ce qui est frustrant. Le fait de parler de la saison prochaine, de construire… je ne suis pas là pour ça, surtout à ce stade de ma carrière.”

Shams Charania: “I think when you look at this [situation] for Damian Lillard… You have to wonder if he’s going to play another game for the Portland Trail Blazers. I expect there to be real conversations this off-season.” (via @FanDuelTV) pic.twitter.com/OI0EyuOW2Y — Legion Hoops (@LegionHoops) March 27, 2023

Damian Lillard est là pour gagner, tout de suite. Après la saison compliquée qu’il a connue l’an passé pour cause de blessures, Dame a sorti une campagne calibre MVP cette année avec plus de 32 points, 5 rebonds et 7 passes de moyenne. Le sniper de l’Oregon est encore dans son prime, mais qui sait jusqu’à quand. Et au vu de la situation actuelle des Blazers, on ne voit pas trop via quel scénario Portland peut redevenir une équipe qui joue le haut de tableau à l’Ouest dans les deux-trois saisons à venir.

La Draft NBA représente l’un des moyens les plus rapides pour se renforcer, et c’est notamment pour cette raison que les Blazers – qui possèdent un choix de premier tour protégé Top-14 – sacrifient aujourd’hui la fin de la régulière. Peut-être que les balles de ping-pong feront un beau cadeau à la franchise de Portland lors de la Lottery, où le vainqueur aura le loisir de sélectionner le phénomène français Victor Wembanyama. Ou alors, comme l’indique Shams, les Blazers décideront de transférer leur choix de premier tour pour récupérer un joueur confirmé et aider Dame tout de suite. En tout cas, la route vers les hauteurs de l’Ouest semble semée d’embûches à l’heure de ces lignes.

Qui plus est, on rappelle que Jerami Grant est sur le point de devenir agent libre cet été et que Portland devra sortir le portefeuille pour le prolonger. Sachant qu’Anfernee Simons (25 millions de dollars par an) et Jusuf Nurkic (18 millions par an) possèdent déjà des contrats à long terme, en plus du deal XXL de Damian Lillard (sous contrat jusqu’en 2027, avec une player option à 63 millions sur la dernière saison), la masse salariale risque encore d’augmenter, ce qui pourrait réduire encore un peu plus la marge de manœuvre de Portland…

Existe-t-il un scénario où Damian Lillard est finalement transféré cet été afin qu’il puisse jouer le titre ailleurs qu’à Portland ? Selon Shams Charania, c’est possible. Et ça pourrait bien nous offrir un été très très chaud sur le marché des transferts NBA.

