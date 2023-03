Karl-Anthony Towns l’a annoncé, il veut mettre la République Dominicaine sur la carte lors de la prochaine Coupe du Monde, qui se tiendra du 25 août au 10 septembre 2023. La compétition aura lieu au Japon, aux Philippines et en Indonésie (pour la première fois de l’histoire) et KAT a d’ores et déjà annoncé son désir d’y participer. De quoi donner une nouvelle envergure à une sélection dominicaine “vieillissante”, mais aussi des sueurs froides à tout le board des Wolves…

10 ans que “Special K” n’a pas arboré la tunique de la République Dominicaine. Lors de sa dernière apparition sous le maillot de sa sélection (lors des FIBA Americas en 2013), KAT… n’était même pas encore drafté. Pire, il jouait encore en High School et décrochait un titre honorifique de meilleur athlète du pays. Souvenirs, souvenirs… Puis le 24 mars 2023, l’annonce :

” Cet été je veux jouer avec la République Dominicaine. ” – Karl-Anthony Towns au micro de ” The Ringer Show “

Depuis 2013 le chat a bien grandi. Drafté en 1 en 2015, l’intérieur de Minneapolis fait partie des têtes d’affiches de la NBA et sa participation à la Coupe du Monde rajoute encore un peu plus de hype autour de la compétition. Tous les gros bonnets du basket mondial seront au rendez-vous à la fin de l’été : Team USA, le Canada, l’Espagne ou encore la France, et cette annonce confirme le renouveau des compétitions internationales avec le retour des “gros noms” dans leurs sélections, comme ce fut le cas lors du dernier EuroBasket en 2022 avec une pléiade de stars présentes comme Dončić, Giannis, Jokic ou encore Markkanen.

Le tirage au sort des poules (8 poules de 4 équipes) aura lieu le 29 avril à Manille aux Philippines. On sera alors fixé sur les prochains adversaires de la République Dominicaine. Dans les scénarios les plus golri, KAT pourrait affronter Gobert et… Embiid, émoji des yeux, dans le cas où la France tomberait contre la République Dominicaine dans sa poule. Leur qualification, les Dominicains l’ont obtenue à la sueur de leurs fronts en battant notamment par deux fois l’Argentine du meneur du Barça Laprovíttola. Avec un effectif composé de “vieux briscards” comme Suero, Liz ou Delgado (33, 34 et 35 ans) KAT va clairement être le facteur X de cette sélection qui a un peu pataugé dans la semoule lors du dernier mondial en 2019.

Du côté des Wolves cette annonce pourrait en tout cas provoquer quelques inquiétudes compte tenu de la fragilité physique et musculaire du bonhomme. Pour rappel, KAT a manqué une grande partie de cette saison NBA (23 matchs joués seulement) à cause d’une blessure au mollet. Revenu sur les parquets récemment pour jouer un sale coup aux Warriors, il était mis au repos cette nuit pour le préserver (ce qui n’a pas empêché les Wolves de s’imposer aux Kings). Il faudra donc prendre toutes les précautions autour du Big Man à la sortie de son Mondial pour éviter de repartir sur une saison tronquée.