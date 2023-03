Nikola Jokic ne s’arrête donc jamais. Hier soir on attendait son duel avec Joel Embiid, potentiellement décisif dans la course au MVP ? Les absents ont toujours tort et le Joker ne s’est pas prié pour faire son massacre habituel…

25 points, 17 rebonds, 12 passes et 2 contres.

8/11 au tir et 9/11 aux lancers.

Un soir de plus au bureau pour le double-MVP, qui pourrait bien aller chercher un incroyable three-peat dans quelques semaines s’il continue son bazar. Cette fois-ci il a également rejoint deux sommités du triple-double, histoire de rajouter un peu de sel à sa perf, histoire de rappeler, une fois de plus, qu’il est déjà l’un des joueurs les plus dominants de l’histoire, ce sont DES FAITS.

A historic night for Nikola Jokic in the Nuggets W 🃏: 25 PTS, 17 REB, 12 AST He joins Wilt and Oscar Robertson as the only players in NBA history to drop 10+ games of 20-15-10 in a season. pic.twitter.com/1j54I0yLTv — NBA (@NBA) March 28, 2023



Un duel biaisé donc, un duel qui n’en a pas vraiment été un, mais en quatre jours Nikola Jokic aura en tout cas battu les Bucks de Giannis et les Sixers de pas Embiid, deux victoires qui pèsent forcément dans un dossier MVP quand on sait que les deux joueurs cités sont aussi ses deux principaux concurrents.

Un nouveau match de mammouth, un tiret de plus dans cette saison affolante, et encore une septaine de matchs pour mettre tout le monde d’accord. Mettez-lui qui vous voulez en face hein, on sait déjà ce qu’il va faire, et ce sera… sale.