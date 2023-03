On finit tout juste les matchs NBA et on jette un dernier regard en arrière pour mater les plus belles actions de la nuit tous ensemble. Allez, c’est parti pour le Top 10.

Kyrie Irving et ses finitions acrobatiques, un grand classique.

Walker Kessler assure le show derrière, Lauri Markkanen devant, les fans du Jazz sont gâtés.

Kenyon Martin Jr. a toujours des fusées dans les godasses.

Jaden McDaniels met Domantas Sabonis sur la photo.

JaVale McGee distribue des baffes, ça fait plaisir de voir le pivot sortir du placard.

Bruce Brown aplatit le secteur intérieur des Sixers.

Domantas Sabonis postérise notre Rudy Gobert national, le coq a mal ce matin.

JaVale McGee qui nous fait un doublé avec sa version de la statue de la liberté. On valide !

Naz Reid détruit littéralement Alex Len.

Même bloqué dans un corner avec deux gars pour lui coller aux fesses, Luka Doncic réussit à s’en sortir avec une passe lumineuse. Quel génie !