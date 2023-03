Eric Montross, ancien joueur NBA (à Boston puis quatre saisons à Detroit notamment), est atteint d’un cancer. sa famille l’a annoncé hier et le Big Man drafté par les Celtics en n°9 en 1994 démarre un long et difficile combat contre la maladie.

Ce n’est jamais le genre d’information que l’on aime délivrer, mais la famille d’Eric Montross a annoncé que l’ancien Big Man de NBA était atteint d’un cancer. Aucune précision supplémentaire sur le stade et la localisation de la maladie n’est précisée, mais c’est une terrible nouvelle concernant l’ancien champion universitaire avec les Tar Heels de Caroline du Nord.

Drafté en #9 par les Boston Celtics en 1994, Eric Montross n’était pas une superstar en NBA mais brillait par son état d’esprit et sa combativité. Passé par les Mavs, les Nets du New Jersey ou encore par les Sixers, Montross s’est finalement installé à Detroit pour 4 saisons (entre 1997 et 2001) avant de finir sa carrière à Toronto en 2002.

Solide gaillard de 2m13 pour 122 kilos, il s’engageait à la fin de sa carrière dans de nombreuses œuvres caritatives en mettant en place des camps de basket pour les enfants malades de Caroline du Nord. Récemment il commentait encore à la radio les matchs d’UNC tout en œuvrant à l’université de Chapel Hill. Basketteur au grand cœur donc, et on espère que ce cancer s’éloignera le plus rapidement possible de lui, comme il éloignait les défenseures des raquettes avec son imposante carcasse.

Fingers cross pour Montross, et surtout beaucoup de courage…