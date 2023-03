Intégré dans le cinq majeur la nuit dernière face aux Bulls, Nicolas Batum a pleinement profité de l’opportunité en marquant 24 points à 8/10 derrière l’arc. De quoi solidifier sa nouvelle place de titulaire, qu’il ne devrait plus quitter jusqu’à la fin de la saison régulière.

Dans leur objectif de se qualifier directement pour les Playoffs en terminant dans le Top 6 de l’Ouest, les Clippers vont fortement compter sur la production de Nico Batum. Si l’on en croit Tomer Azarly, qui couvre l’équipe de Los Angeles pour ClutchPoints, Batman sera titu lors des six derniers matchs des Clips en régulière.

Sources: Nicolas Batum is expected to start for the Clippers for the remainder of the regular season, with Robert Covington taking his spot as the backup 4/5.https://t.co/S5XomeOfLH — Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 28, 2023

Une nouvelle confirmée par Tyronn Lue, en conférence de presse après la rencontre face aux Bulls. Le coach de L.A. n’a pas hésité une seule seconde quand un journaliste du Los Angeles Times lui a demandé si Nicolas allait rester dans le cinq pour le reste de la saison.

“Oui, Nico va être notre 4 titulaire désormais. On devait tenter quelque chose de différent et comme je l’ai dit, Nico a bien joué, j’espère qu’il continuera comme ça. Avec la blessure de Paul George, le fait d’ajouter Nico dans le cinq va nous aider défensivement.”

Avec un Marcus Morris dans le dur des deux côtés du terrain depuis quelques semaines et la fin de saison qui approche, Lue a estimé que Batum représentait une meilleure solution pour l’équilibre du cinq majeur, aujourd’hui privé de Paul George blessé. Une initiative d’ailleurs validée par Morris, et consolidée par la performance de Batman hier (24 points, 3 rebonds, 5 passes, 2 interceptions). On connaît tous la polyvalence de Nico, sa capacité à fluidifier le jeu et ses qualités défensives, mais quand il ajoute en plus huit paniers à 3-points comme lundi soir, là c’est tout bénef pour les Clippers. Cette belle prestation est dans la lignée des dernières sorties de Batman, auteur de deux matchs consécutifs à 4/6 derrière l’arc avant son explosion face aux Bulls.

Reste à voir si cette promotion va durer au-delà de la saison régulière. On sait qu’en Playoffs, les starting lineups peuvent beaucoup dépendre des matchs-ups, et Ty Lue ne peut donc pas garantir une place de titu à Batum pour la postseason. Par contre, au vu de la polyvalence de Batman et de l’absence de Paul George, il ne fait aucun doute que Nicolas aura un rôle important à jouer pour le succès de son équipe.

