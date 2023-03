En ce moment, les meilleurs lycéens ont droit à la lumière dans le paysage du basket américain, avec leur McDonald’s All-American Jam Fest. Comme les stars NBA au All-Star Weekend, ils ont droit à leur propre dunk contest. Bronny James a bien tout éclaté, mais a terminé second après un finish mal maîtrisé.

20 ans après son papa LeBron, Bronny voulait remporter le concours à son tour. Et c’était plutôt bien parti avec un reverse dunk à deux mains parfaitement exécuté. Ensuite, il a enchaîné avec un gros moulin à vent du plus bel effet. Son climax est arrivé quand il a sauté par-dessus son frère Bryce pour détruire l’arceau. Sûrement son petit highlight personnel qui tournera désormais à chaque repas de famille. Et puis il y a eu la finale contre Sean Stewart. Là, le James Junior a craqué en s’inspirant du NBA Dunk Contest 2022, ce qui n’est pas un compliment.

Une deuxième place donc pour Bronny, mais de bons highlights pour faire monter la sauce pour le McDonald’s All-American Game, où il participera ce soir. Sa hype reste forte et devra se confirmer lors de ce match qui fait office d’All-Star Game pour les lycéens diplômés. Il aura certainement l’occasion de claquer d’autres dunks et de montrer de quoi il est capable.

Comme en NBA, la défense n’est pas l’ultime priorité donc l’occasion de briller avec de beaux moves pour Twitter, Insta et Tik Tok est toujours belle. Même si sur le papier ce n’est pas le joueur avec le plus haut potentiel, Bronny n’en reste pas moins l’un des garçons que l’on surveillera le plus. Et peut-être qu’après ce match, Bronny James nous donnera une indication de l’université dans laquelle il compte évoluer dès l’an prochain, à moins qu’il décide d’opter pour le G League Ignite.

