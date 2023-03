Les Clippers ont battu les Bulls la nuit dernière. L’occasion pour Russell Westbrook et Patrick Beverley de se retrouver en tant qu’adversaires et de reprendre leur rivalité.

Dès l’ouverture du match entre les Clippers et les Bulls hier, Russell Westbrook a de suite rallumé la flamme de la rivalité entre lui et Patrick Beverley. Après son premier panier inscrit sur la tête de Pat Bev, le Brodie a sorti sa célébration “Rock the baby”. De quoi reprendre un des duels les plus physiques de ces dix dernières années en NBA. Parce que oui, Westbrook et Beverley ont un sacré historique en commun.

Tout commence à l’époque où Russ et Patoche sont respectivement au Thunder et aux Rockets. Dans un match de Playoffs, le MVP 2017 se fait mal au genou après un vicieux contact du meneur de Houston. Du coup, lors de chaque confrontation qui suit, la tension anime les deux joueurs, connus pour avoir le sang chaud.

Et même lorsqu’ils changent d’équipes, leur rivalité reste intacte. Quand Westbrook est à Houston et Beverley chez les Clippers (belle ironie) en novembre 2019, le premier déclare aux journalistes concernant Pat, “il vous arnaque, il vous fait croire qu’il défend dur, mais il ne défend personne, il ne fait que courir un peu partout”. Ouch. Ensuite, au moment où Beverley est chez les Wolves et Westbrook chez les Lakers, les moqueries vont dans l’autre sens. Par exemple, après un effrayant airball de RW sous la tête de Beverley et Karl-Anthony Towns en mars 2022, Patoche se permet de lâcher un “he’s trash” (“il est nul”) à son adversaire. D’autres scènes montrent également Pat Bev reprendre les célébrations de Westbrook à des moments chauds. Insolence maximale.

Dernièrement, la rivalité était sur pause comme les deux joueurs jouaient pour la même équipe chez les Lakers. Pat Bev a même ironisé sur le fait qu’ils allaient devenir les meilleurs amis du monde. Mais depuis février, le feud entre les deux semble donc être revenu au vu de la célébration de Brodie après son panier sur Beverley hier. Une belle revanche pour Westbrook, qui plus est vainqueur du match après un double-double en 12 points et 10 passes.