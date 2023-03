LeBron James vs Kevin Durant : un affrontement que l’on a pris l’habitude de ne plus voir depuis un bout de temps. Leur dernier face-à-face remonte au 25 décembre 2018, une autre époque dans le monde de la NBA. Mais le 7 avril prochain pourrait sonner la fin de cet incroyable concours de circonstances entre les deux superstars.

Commençons par un point de situation : Kevin Durant devrait effectuer son retour à la compétition demain soir à Phoenix, après la grosse frayeur début mars (blessure à la cheville) à l’échauffement avant un match contre Oklahoma City. Finalement, trois semaines à peine au frigo et plus de peur que de mal pour KD. De son côté, King James est déjà de retour aux affaires suite à sa blessure au pied, même si les Bulls ont eu la belle idée de gâcher son retour en signant un match XXL dimanche à Los Angeles. Les deux stars devraient donc pouvoir finir la saison régulière avec leur équipe respective.

Et le 7 avril prochain, devinez quoi… On a un LAKERS – SUNS au programme !

Un match qui pourrait valoir son pesant de cacahuètes dans l’accession aux Playoffs ou au Play-in. L’occasion, si toutes les planètes (croisons les doigts) s’alignent, de revoir James et Durant s’affronter sur un même parquet. Fait rarissime, leur dernier affrontement remonte au Christmas Day 2018, quand KD était encore chez les Warriors et LeBron dans sa première saison aux Lakers. Autant dire une éternité… Souvenez-vous :

Ironie du sort, ce soir-là le King s’était blessé à l’aine, et depuis impossible de revoir les deux sur le même terrain. La faute à des pépins physiques concordants… Une rupture du tendon d’Achille pour Durant (juin 2019) couplée à un départ aux Nets et une saison blanche. En 2020-21 et 2021-22, les saisons des deux joueurs ont également été perturbées par les blessures. Et même quand ils étaient capitaines de leur équipe pour le All-Star Game, ça n’a pas voulu…

“We might see LeBron James against Kevin Durant on April 7th in LA.” 👀👀👀 – @ShamsCharania pic.twitter.com/W2HNCLd4Cl — NBACentral (@TheNBACentral) March 27, 2023

Bref, cochez dans vos agendas ce 7 avril 2023. Pour l’avant-dernier match de saison régulière, Kevin Durant et LeBron James devraient recroiser le fer dans un match potentiellement décisif, plus de quatre ans après leur dernier affrontement.

Source texte : Shams Charania