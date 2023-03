Dans la nuit de mardi à mercredi se déroulera le McDonald’s All-American Game ! Sorte de All-Star Game des lycéens (qui sont dans leur dernière année), il s’agit d’un match très important pour ceux qui y participent car c’est la première vitrine pour le grand public américain avant d’entrer dans le circuit universitaire, et potentiellement la NBA. L’occasion de voir Bronny James à l’œuvre !

Le McDonald’s All-American Game a lieu ce soir au Toyota Center de Houston, et certainement que les habitants de H-Town vont enfin pouvoir voir du basket qui claque cette année. Ce match représente une occasion en or pour les 24 lycéens qui y participent. Si la plupart d’entre eux ont déjà fait leur choix pour leur avenir en université, il faut marquer les esprits pour commencer à se faire un vrai nom sur le circuit américain.

Le match reste sur un format Est vs Ouest comme l’ancienne version en NBA, avec deux équipes de 12 joueurs sélectionnés par des scouts, analystes, médias et coachs. Chaque année, les meilleurs jeunes du pays sont choisis pour donner un match spectaculaire. Parmi les universités les plus représentées, on retrouve Kentucky avec quatre lycéens qui porteront les couleurs des Wildcats l’an prochain, Duke avec trois et Michigan State ainsi qu’Oregon avec deux. Au total, 15 écoles sont présentes, sans oublier le G-League Ignite grâce à Matas Buzelis, et Bronny James qui n’a pas encore tranché pour son avenir.

L’édition de cette année est particulière car beaucoup de “fils de” ou de “frère de” participent au match. On compte évidemment Bronny, fils de LeBron, roi de la NBA. Il y aura également Andrej Stojakovic, fils de Peja qui a été trois fois All-Star avec les Kings et champion en 2011 avec Dallas. Vous pourrez également voir le petit frère de Jalen Williams (rookie d’Oklahoma City), Cody, qui aimerait bien suivre les traces de son frangin. Enfin, retenez également le nom de D.J. Wagner, joueur de troisième génération car fils de Dajuan (pick n°6 de la Draft 2002) et petit-fils de Milt (champion NBA 1988 avec les Lakers). Téma l’héritage comme dirait l’autre.

En plus de ces joueurs, d’autres sont très attendus comme Justin Edwards qui a été nommé meilleur lycéen par ESPN dans leur classement des 100 meilleurs espoirs. D’ailleurs, les 24 sélectionnés font tous partie du Top 30 de ce Top 100. Rendez-vous donc cette nuit à 3h du matin pour voir les meilleurs jeunes tout exploser.