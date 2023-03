Dimanche soir, les Mavs ont encore perdu contre les Hornets. Une défaite qui les bloque à cette 11e place du classement aussi appelée “celle du con”. Résultat, le play-in tournament s’éloigne et la question “What’s next à Dallas ?” devient de plus en plus légitime.

Ce dimanche, Dallas a encore déçu. Une deuxième défaite en deux matchs contre les Hornets, équipe qui joue plus le first pick de draft que les hauteurs de l’Est. Plus que le résultat qui est évidemment mauvais, c’est le contenu de la rencontre qui inquiète. Le langage corporel est affreux. Luka Doncic a mis un quart-temps et demi à se régler. Kyrie Irving n’a pas du tout tenu son rôle de lieutenant d’expérience. Et jusqu’à la moitié du troisième quart, seul le duo de stars avait inscrit des points chez les titulaires.

Un constat très préoccupant qui s’amplifie encore plus lorsqu’on regarde le classement. Les Mavs sont 11e à un match du Thunder et des Lakers. Pour rentrer un peu plus dans le détail, Oklahoma City a le tie-breaker sur les hommes de Jason Kidd contrairement à Los Angeles. Donc rien n’est joué pour le play-in, mais la quatrième place où les Licornes étaient avant le trade de Kyrie Irving semble d’une autre époque.

Parce que oui, venons-en à ce trade. Il a été l’un des moves les plus commentés de début février : Kyrie Irving a quitté Brooklyn avec Markieff Morris contre Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie et une valise de picks. Tout de suite, tous les observateurs notaient l’amélioration offensive certaine pour Dallas, mais également la régression défensive d’une franchise qui n’en était plus spécialiste par rapport à il y a un an. On le voit avec un defensive rating qui continue de chuter. Depuis cet échange, les Mavs sont passés de la 22e place avec 114 points encaissés par match pour 100 possessions à la 26e et 118 points reçus. Avant la fin de la Trade Deadline, on pensait que le boss des opérations basket Nico Harrison et son management avaient un autre trade de prévu. Un transfert pour pallier le départ de DFS et du symbole défensif qu’il représentait. Finalement, rien. Et les résultats se font sentir tout de suite.

The Mavericks are 7-11 since trading for Kyrie Irving Dallas is bottom 5 in defensive rating in that span Luka and Kyrie have both been in the lineup for exactly half those games Yikes — Doug Clawson (@doug_clawson) March 23, 2023

Depuis le trade, Dallas c’est 7 victoires pour 13 défaites, dont un bilan en 3-8 quand le duo Luka Doncic/Kyrie Irving est présent. Pas beau du tout. Même avec une défense faible, les attentes étaient plus élevées. Les défaites contre les Pacers, les Pelicans et les deux face à Charlotte peuvent être qualifiées d’inadmissibles. Sans oublier qu’il a fallu un buzzer beater de Maxi Kleber pour battre des Lakers sans LeBron James. Malgré tout, il faut remettre du contexte à ces bilans. Les Mavs ont subi des blessures, notamment celles de Luka Doncic à la cuisse. Cinq matchs ratés parmi lesquels on compte deux victoires pour trois défaites. Kyrie Irving a aussi eu des petits bobos au pied. Quatre rencontres manquées dans trois futures défaites et une victoire. Au total, Dallas a joué trois matchs sans aucune de leur star. Résultat : deux défaites contre les Grizzlies et une victoire face aux Spurs niveau G-League. Mais l’excuse de la blessure est valable pour la concu aussi.

Les Wolves ont joué pendant quatre mois sans Karl-Anthony Towns. Les Pelicans n’ont toujours pas récupéré Zion Williamson. Les Lakers ont perdu LeBron James un mois. Shai Gilgeous-Alexander a également loupé des matchs. Bref, les blessures font partie du sport de haut niveau et touchent tout le monde.

Ce qui nous amène à nous projeter sur le court terme des deux dernières semaines de compétition. Il reste sept matchs aux Texans pour remonter la pente. Même si leur sort ne dépend plus que d’eux, le play-in reste accessible avec seulement un match de retard sur leurs principaux concurrents. Ce soir, Dallas est en back-to-back contre les Pacers. Un must win, surtout que Luka Doncic n’est finalement pas suspendu. Sa 16e faute technique a en effet été retirée par la NBA. Mais vu la forme du moment des Mavs, on n’est plus sûrs de rien avec cette équipe.

Pour la suite du programme, un petit road-trip à l’Est s’organise. Ça part à Philadelphie où ce sera tendu d’aller gagner vu la forme des Sixers ces dernières semaines. Les Mavs continueront ensuite leur route vers le sud à Miami. Le Heat retrouve de belles couleurs depuis l’apéro à leur sujet (excepté le dernier match contre Brooklyn). En pleine course pour le Top 6 de la Conf’ Est, ce ne sera clairement pas une mince affaire. Le road-trip se terminera à Atlanta où l’issue du match est totalement aléatoire. Les Hawks sont l’équipe “50/50” par excellence avec un bilan de 13-14 sur leurs 27 derniers matchs avec à chaque fois un rythme régulier d’une victoire puis d’une défaite.

Dallas reviendra ensuite à la maison pour la réception des Kings. À ce moment-là, Sacramento sera sûrement qualifié en Playoffs, ce qui pourrait profiter aux Mavs. Puis, ce sera au tour des Bulls de venir à l’American Airlines Center. Chicago jouera certainement le play-in à l’Est et il faut donc s’attendre à un match disputé. Enfin, la saison se finira avec l’accueil des Spurs pour le derby du Texas. Là, c’est victoire obligatoire contre une des potentielles villes d’accueil de Victor Wembanyama. Dans l’idée, les Mavs se battent jusqu’au bout pour jouer après le 9 avril et plus si affinité. Mais un autre scénario est possible.

Celui de la poursuite de la série de quatre défaites en cours. Même si le classement de l’Ouest est serré, il arrivera un moment où la qualification pour le play-in ne sera plus accessible. À cet instant, Dallas ne pourra que jouer une bonne place à la lottery. Le Top 3 sera sûrement impossible car d’autres franchises auront pris trop d’avance dans ce domaine, mais au moins un top 10 sera visé. Car en ce moment le premier trade de Kristaps Porzingis revient sur le devant de la scène. Les Mavericks avaient lâché des picks (sous condition) pour acquérir le Letton. Si Dallas veut conserver son pick 2023, il faut aux Texans une place dans le top 10 de la Draft. Une position supérieure enverrait leur jeton chez les Knicks cette année.

As of this morning, the Mavs are tied for the 11th-best lottery odds with a 1.5% chance of getting the No. 1 overall pick. Dallas’ pick is owed to the Knicks with top-10 protection, the final payment for the Kristaps Porzingis trade. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) March 25, 2023

Tant qu’on parle de choses qui pourraient arriver cet été, restons-y. Car la prochaine période estivale s’annonce chargée dans le Texas.

En premier avec le dossier Kyrie Irving, agent libre après cette saison. Au vu des résultats actuels, pas sûr qu’il veuille prolonger chez les Licornes. Des rumeurs le voyaient retrouver LeBron James à Los Angeles ces derniers mois, peut-être qu’elles feront leur retour cet été même si les Lakers se tournent apparemment plus vers D’Angelo Russell pour leur poste de meneur titulaire. Qui sait ce que Kyrie voudra faire cet été ? On a appris une chose avec Uncle Drew ces dernières années : il est imprévisible, et ce n’est pas ça qui va rassurer les fans des Mavs.

En parallèle, un dossier Luka Doncic pourrait s’entrouvrir. Cela fait cinq ans que le Slovène est à Dallas et cinq ans que son front-office ne l’entoure pas convenablement à chaque poste. Avec la mentalité de gagnant qu’il a, le voir demander son trade à l’avenir n’est pas si improbable. Néanmoins, on rappelle qu’il est seulement dans la première année d’une extension maximale de cinq ans, qui le lie contractuellement à la franchise texane jusqu’en 2027.

Au final, tout reste flou à Dallas pour le moment. La fin de saison va dicter beaucoup de choses qui se passeront cet été. Selon les scénarios, la finalité va de la prolongation de Kyrie et ajustement pour être contender, à gros bouton rouge et reconstruction totale sur les cinq prochaines années.