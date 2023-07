Agent libre durant l’intersaison, Kyrie Irving a prolongé pour trois saisons aux Mavericks après avoir été transféré à Dallas en février dernier. Et pour rebondir après une saison 2022-23 très décevante, les Mavs auront besoin – entre autres – que le duo entre Kyrie Irving et Luka Doncic fonctionne à plein régime. Une simple formalité pour le propriétaire Mark Cuban…

Parce que oui, le proprio des Mavs est très confiant sur la capacité de ces deux génies offensifs à bien évoluer ensemble, comme il l’a indiqué lors d’une interview sur NBASiriusXM Radio. Il est confiant car à ses yeux, la hiérarchie dans l’équipe est claire pour tout le monde, et notamment au sein du duo.

“Kyrie est assez mature pour savoir que c’est l’équipe de Luka. Luka sait que c’est l’équipe de Luka. Kyrie sait que c’est l’équipe de Luka. C’est ça le plus important. Il [Kyrie, ndlr.] est prêt à jouer le rôle d’arrière shooteur, et quand Luka est out, on a un meneur qui peut scorer et créer pour les autres. Ce sont deux joueurs qui rendent leurs coéquipiers meilleurs. Et ça, on ne l’avait pas avant.”

Sacrifiant Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie et du capital draft pour récupérer Kyrie dans le but d’apporter un vrai soutien offensif à Luka Doncic (orphelin de Jalen Brunson parti aux Knicks à l’intersaison 2022), les Mavericks ont fini par s’écrouler après la trade deadline de février. Pourtant, les deux stars ont lâché de grosses stats en combinant quasiment 60 points à eux deux. Mais elles brillaient plutôt à tour de rôle qu’ensemble et puis surtout, la défense est passée en mode portes ouvertes.

Si offensivement, on a plutôt confiance en la capacité du duo à se trouver de mieux en mieux – n’oublions pas que Kyrie a cartonné aux côtés de LeBron James à Cleveland -, on se demande si les Mavs vont réussir à compenser les limites défensives de leurs stars. Car c’est vraiment cet élément qui déterminera si Dallas arrive à rebondir ou non en 2023-24, après avoir raté les Playoffs cette saison. Le proprio Mark Cuban et le manager général Nico Harrison sont allés chercher Grant Williams sur le marché de la Free Agency, ont récupéré le pivot Richaun Holmes via un transfert (avec le rookie Olivier-Maxence Prosper) et ont drafté l’intérieur Derrick Lively II pour renforcer la raquette texane.

Mavs owner Mark Cuban spoke of how Kyrie Irving will mesh with backcourt partner Luka Doncic: https://t.co/sSgKOT45T9

— Hoops Rumors (@HoopsRumors) July 24, 2023

Globalement, on aime l’intersaison réalisée par les Mavericks. Avec les renforts qui sont arrivés à Dallas, et le duo Kyrie – Luka qui devrait se trouver de mieux en mieux, on peut donc être optimistes sur la capacité des Texans à faire oublier la saison dernière. Mais ce groupe peut-il pour autant revenir dans les hauteurs de l’Ouest deux ans après avoir joué une finale de conférence ? Ça, ça reste à voir…

__________

Source texte : NBASiriusXM Radio