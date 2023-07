Quatre fois champion NBA, deux fois MVP de la Ligue, et meilleur shooteur de l’histoire, Stephen Curry a révolutionné le basket au cours de la dernière décennie. Le sommet de sa carrière ? Probablement sa performance exceptionnelle lors des Finales 2022 face aux Celtics. Grant Williams était dans le camp d’en face, et il n’a pas oublié.

En même temps, comment oublier ? Lors de cette série, Boston menait 2-1 contre les Warriors avant un Game 4 à la maison. Autrement dit, les Verts avaient les commandes de la finale. Mais ça, c’était avant que Steph Curry ne change de dimension : 43 points et 10 rebonds pour le sniper dans la quatrième manche afin d’égaliser à 2-2, 34 points – 7 rebonds – 7 passes dans le Game 6 pour remporter le titre sur le parquet Boston, bref la greatness à l’état pur.

“Ce gars-là était différent” se souvient Grant Williams sur le podcast Tidal League. “À mes yeux, KD (Kevin Durant) est le joueur le plus difficile à défendre dans la Ligue, largement. Mais Stephen Curry est le joueur qui a le plus d’impact sur une équipe en NBA. Car vous devez le défendre à la fois quand il a le ballon, et quand il n’a pas le ballon. Vous avez probablement plus peur de lui quand il a lâché la balle, que quand il a le ballon.”

Dans cette Finale 2022 contre Boston, Stephen Curry a fait la totale à Grant Williams et les Celtics. Donc s’il y a bien une série qui prouve pourquoi Stephen Curry est le plus joueur le plus impactant en NBA, c’est celle-ci.

"He's one of the greatest players this league has ever seen."

Stephen Curry's 2022 NBA Finals was absolutely spectacular. pic.twitter.com/AA9OFeGnSq

— Golden State Warriors (@warriors) July 4, 2022

À travers l’énorme menace à 3-points qu’il représente, Steph Curry ouvre énormément d’espaces à tous ses coéquipiers. Il provoque un spacing qui permet aux Warriors de jouer sur un terrain qui semble plus grand que la normale. Et ça, c’est non seulement quand Steph a la gonfle dans les mains, mais aussi quand il évolue sans ballon.

Grâce à sa condition physique toujours au top, Curry ne s’arrête jamais de courir, il cavale derrière les écrans pour obtenir de bonnes positions de tir et attire ainsi l’attention de la défense adverse. Là encore, ça fait le bonheur des copains de Curry, qui profitent souvent de cette attention pour sanctionner eux-mêmes l’adversaire. Et ça fait souffrir les défenseurs, de Grant Williams à Austin Reaves en passant par tous les autres qui doivent se coltiner Curry.

À bien des niveaux, Stephen Curry a redéfini le basket au cours des dix dernières saisons. Il a non seulement impacté son équipe grâce à ses qualités uniques de basketteur ainsi que son leadership et son intelligence globale (QI basket, intelligence émotionnelle, altruisme…), allant jusqu’à créer une dynastie avec les Warriors. Mais il a aussi impacté l’ensemble de la NBA, changeant la manière dont ce sport est pratiqué et faisant entrer la Ligue dans l’ère du 3-points, que nous vivons toujours.

Tout ça, c’est l’effet Curry.

__________

Source texte : Tidal League