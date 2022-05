Boston connaissait sa mission cette nuit, il fallait l’emporter à Miami pour s’offrir un billet première classe direction les Finales NBA. Job done avec une victoire 100-96 sur le parquet du Heat. Les Celtics filent donc retrouver les Warriors et l’une de ces franchises ajoutera un trophée à son armoire personnelle.

12 ans, voilà ce qu’il aura fallu attendre pour revoir les Celtics en Finales NBA. On sait que certaines franchises rêveraient ne serait-ce que d’atteindre une fois ce fameux seuil mais pour une équipe aussi prestigieuse que Boston, c’est une sacrée attente. Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, Rajon Rondo, Doc Rivers aux commandes, voilà les garçons qui faisaient l’actu à Beantown la dernière fois que le leprechaun a goûté le parfum du match mythique du mois de juin. De quoi nous filer un petit coup de vieux. Aujourd’hui, c’est au tour de Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart ou encore Al Horford de mener la barque et ils savent quoi faire pour gagner l’amour du TD Garden. Ramener la coupe à la maison, 14 ans plus tard. Ramener la coupe pour valider le retour au sommet d’un monstre sacré de la NBA. Ramener la coupe pour ne plus partager le trône avec l’ennemi Lakers dans la course au meilleur palmarès (17 titres pour chacun). Avec ses Jay Brothers, sa défense de fer, ses role players solides, Boston a les armes pour croire au rêve ultime mais encore faut-il surpasser le dernier obstacle sur sa route, les Warriors.

Si les Celtics n’ont plus l’habitude de jouer en juin, les Dubs ont régulièrement discuté en tête-à-tête avec le Larry O’Brien sur la dernière décennie. C’est la sixième finale en huit ans pour les pensionnaires du Chase Center et ça montre l’immense histoire de ce groupe et surtout de son noyau dur, le fameux Big 3 de la Baie (Curry, Thompson, Green). Ils ont gagné (beaucoup), ils ont chuté, ils se sont relevés et les voilà de retour au sommet, une place logique pour une des plus célèbres dynasties de la balle orange. Les Dubs version Steve Kerr peuvent-ils aller chercher un quatrième titre en 2022 ? L’expérience joue clairement en leur faveur et ça pourrait faire la différence si on a la chance d’avoir une finale épargnée par les blowouts. Deux belles défenses vont s’opposer, deux beaux collectifs où plusieurs garçons peuvent sortir du bois pour faire un match référence, deux groupes qui ont très faim de succès et qui ne sont pas connu pour lâcher l’affaire facilement. De quoi, on l’espère, nous offrir une Finale NBA à la hauteur de nos attentes.

Boston – Golden State, Celtics – Warriors, l’une de ces deux équipes remportera le Larry O’Brien, c’est désormais officiel. Reste à savoir laquelle. Le 18e titre pour Beantown, le retour au sommet de la dynastie Dubs ? À chacun son prono..