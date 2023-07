La FIBA présente ses nouveaux parquets à LED !

Dans la grande famille des innovations propres à notre époque – qui se rendront utiles un jour mais pas celui de leur présentation – le nouveau parquet à LED de la FIBA occupe une place intéressante. Y’a de l’idée, mais aussi un gros boulot de réflexion.

Alors ça y est, nous y sommes ? Sous la pression d’un contrepied de bon sens, aujourd’hui fragilisé, le marketing s’était juré – comme tout le monde – de regarder le sport sans jamais l’en modifier les codes stylistiques. Une balle orange. Des lattes. Deux paniers. Et la petite bande publicitaire lumineuse au dos des planches comme ligne rouge à ne jamais franchir. Mais voilà, lors des quarts de finale de la Coupe du monde de basket-ball féminin U19, la FIBA a dévoilé sa dernière technologie : le parquet à LED ! Une innovation dont l’utilité n’a pas encore été disséquée. Faire plaisir aux annonceurs ? S’en servir pour les introductions d’avant-match ? Y projeter les stats pendant les temps morts ? Sur la courte vidéo promotionnelle réalisée par la FIBA, on voit le parquet réagir à un lancer-franc converti, par le lancement d’une animation de couleurs. Quel en fut l’impact sur la concentration de la joueuse ? On laisse du temps au temps, mais aussi la possibilité d’un ou deux manqués avant que la FIBA ne parvienne à maitriser le plein potentiel de son nouveau jouet.

Welcome to the future of basketball 😍#FIBAU19 pic.twitter.com/rfl8mnAaNN

— FIBA (@FIBA) July 23, 2023